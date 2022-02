Massiv skuffelse for fans

I 2003 og 2004 opnåede Quentin Tarantino massiv succes med 'Kill Bill' 1 og 2, og lige siden har fans af filmene drømt om en efterfølger.

I slutningen 2019 bekræftede Tarantino så langt om længe, at han så småt var gået i gang med arbejdet til en 3'er, men selvom der siden er gået lidt over to år, er man altså ikke kommet meget længere med filmen.

- Der har været snak om det i flere år. Der var virkelig en tro på, at det ville ske, men det er meget længe siden, siger hun til SiriusXM.

- Jeg ser det ikke ske i den nærmeste fremtid. Jeg vil hade at skuffe folk. Alle ønsker, at det kommer til at ske, men jeg tror ikke, der er udsigt til det i den nærmeste fremtid, siger hun.

Uma Thurman som Beatrix 'The Bride' Kiddo. PR-foto

I december 2019 fortalte Tarantino, at han havde spist middag med Uma Thurman for at diskutere de overordnede linjer i forhold til 'Kill Bill: Vol 3'. Efterfølgende satte han flere ord på det i radioprogrammet Radio Andy på SiriusXM.

- Jeg ønsker ikke bare at komme op med et eller andet latterligt eventyr. Det fortjener karakteren ikke.'The Bride' har kæmpet hårdt og længe. Jeg har en ide i tankerne, der kan blive interessant. Det er dog ikke en film, der skal laves meget snart. Det vil først blive om cirka tre år. Men det er et projekt, der helt sikkert er en del af mine kommende planer, fortæller Tarantino.

De tre år kan fans dog vist godt opgive håbet om.