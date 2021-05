'Masterchef'-vinder: - Aldrig prøvet noget lignende

Den nervepirrende finale i 'Masterchef' 2021 er netop rullet over skærmen. Her var der kamp til stregen mellem Jesper Lauritsen, Thomas Vedsø Szygenda og Rasmus Nielsen Fisker, men med sin forrygende dessert sikrede Rasmus sig sejren med et enkelt point mere end Thomas.

Smilet var stort, da den 30-årige københavner kunne løfte trofæet omgivet af sin forlovede, Emma, og lille datter, Sommer. Noget, han på ingen måde havde set komme, da han i sin tid var til audition på TV3-programmet.

- Jeg blev jo kaldt for favorit flere gange undervejs, men jeg må sige, at jeg helt ærligt ikke havde regnet med noget overhovedet. Ikke før den aller sidste pointafgørelse, hvor det blev afgjort, om Thomas eller jeg ville vinde. Det var virkelig nervepirrende, at vi var så tæt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det er en kulmination af mange ugers pres, stress og store, fremmede oplevelser. Men heldigvis for mig, endte det jo godt, fortæller Rasmus til Ekstra Bladet.

Det er efterhånden et halvt år siden, Rasmus blev kåret til vinder, og han erkender, at det har været svært at holde hemmeligt så længe.

- Det er en virkelig mærkelig følelse, at jeg har vundet. Fantastisk og overvældende. Og det har været specielt, at ingen har vidst det, og derfor er det også bare virkelig rart, at det endelig er ude. Folk er så nysgerrige, så det har været svært at skulle være så hemmelighedsfuld, forklarer han.

Der var tæt løb blandt finalisterne, Rasmus, Jesper og Thomas. Foto: TV3/Nent Group

Bryllup i vente

Med titlen som vinder af 'Masterchef' følger også en check på 100.000 kroner. For Rasmus bliver pengene bestemt ikke svære at få brugt.

- Vi skal giftes og holde bryllup til august, og vi drømmer også om at købe en ladcykel, så vi kan køre rundt i det danske land med vores lille datter på knap ni måneder, så der er nok af poster, som pengene kan gå til, griner han.

Rasmus håber desuden på, at sejren også kan føre i retning mod en fremtidig karriere inden for formidling af gastronomi.

- Det kunne være fedt at komme ud over stepperne og se, om jeg kan drive det til noget i forhold til formidling af mad. Jeg har en kandidat i integrerede fødevarestudier, så på den måde kan jeg også bruge min uddannelse. Det kunne være fedt at få andres øjne op for gastronomi. Det kan være via foredrag og undervisning eller ved at lave noget content til opskrifter hos firmaer, forklarer Rasmus og tilføjer:

- En gang i fremtiden kunne det da være sjovt at åbne et eller andet sammen med min lillebror, der er kok, men han skal lige modne lidt som kok, og jeg skal også lige finde ud af, hvad jeg lige skal.

Der er ingen tvivl om, at det var et stort øjeblik for Rasmus, da han løftede 'Masterchef'-trofæet. Foto: TV3/Nent Group

Deltagelsen i 'Masterchef' er noget, som Rasmus sent vil glemme:

- Det har været en kæmpe oplevelse at deltage, og som mad-interesseret får man virkelig testet sine kompetencer og arbejdet med de ypperste. Man får nogle af Danmarks bedste kokke til at smage din mad og give kritik efterfølgende, det kunne næsten ikke være federe, afslutter han.

Rasmus blev den syvende vinder af TV3-programmet 'Masterchef'. Her kan du læse, hvordan det er gået de tidligere vindere.