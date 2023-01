McHvad for noget?

Én bestemt scene i ny Netflix-serie, får mundvandet til at løbe hos frankofile fastfood-elskere

Tredje sæson af 'Emily in Paris' har lagt Netflix ned siden premieren 21. december.

Og en af de hændelser, der har fået fans med en forkærlighed for fastfood og Frankrig til virkelig at slikke sig om munden, forekommer allerede i sæsonpremieren, hvor Emily og Gabriel begge nyder en McBaguette-menu på en smart, parisisk McDonald's.

I afsnittet får Emily fortalt, at McDonald's er på jagt efter et fransk marketingbureau, der kan hjælpe med lanceringen af produktet, som, Emily antyder, er en helt ny opfindelse.

Og det fransk-amerikanske landgangsbrød har taget sociale medier med storm, og fået adskillige fans til at spørge, om det virkeligt er muligt at bestille et McBaguette i Frankrig.

Zoomer du ind på fotoet fra første episode kan du lige ane de to McBaguettes. Foto: Netflix

Og oui, selvfølgelig spiser franskmænd McBaguette. Og det har de gjort siden 2012, hvorefter det flere gange er vendt tilbage til menuen i begrænsede perioder og i forskellige udgaver.

De grundlæggende ingredienser er to hakkebøffer, to skiver emmentaler, salat og senneps-dressing.

Så sent som 18. oktober 2022 reklamerede McDonald's i Frankrig for McBaguette i en sauce béarnaise-udgave på sin Facebook-profil:

I forbindelse med sæson tre af 'Emily in Paris' er McBaguette ligeledes tilbage på menuen i den franske hovedstad. Denne gang får du et par makarons med, når du bestiller en menu.

'Emily in Paris'-menuen med McBaguette og makarons er blevet lanceret i Frankrig. Pr-foto

'Emily in Paris' var med 117.610.000 timer den næstmest sete serie på Netflix i uge 51. Kun overgået af 'Wednesday'.

