Med andre ord - han er ude!

Christian Arnstedt er ude.

Iværksætterløven fra DR-programmet har valgt at forlade firmaet Mille og Lykke, som han investerede i i seneste sæson af 'Løvens hule'. Det skriver Finans.

Det var i samarbejde med medløven Anne Stampe Olesen, at Arnstedt købte sig ind i smykkefirmaet, der satser på at vækste ved at tilbyde kunderne at mikse og matche smykker fra forskellige danske brands.

Ideen med at kunne købe bare en enkelt ørering fra et bestemt mærke var så god, at iværksætterne bag brandet, Mille Jensen og Line Lykke, sikrede sig en investering på 500.000 kroner fra Christian Arnstedt og Anne Stampe Olesen, der til gengæld fik 20 procent at virksomheden.

At Christian Arnstedt nu har valgt at forlade smykkefirmaet, betyder ikke at, det har været en dårlig investering, understreger han over for Finans. Og det har ikke været svært for ham at finde en til at overtage hans del af virksomheden.

Anne Stampe Olesen har nemlig overtaget hans ejendele, hvilket ifølge det offentlige virksomhedsregister var mellem 5 og 10 procent.

Anne Stampe Olesen ejer nu 20 procent af Mille og Lykke. Foto: Per Arnesen/DR

- Jeg var interesseret i at eje 20 procent, da Mille og Lykke er i rivende vækst. Brandet er godt på vej fra at være en markedsplads, som sælger andres produkter, til at være et moderne smykkebrand, der producerer egne smykker, siger Anne Stampe til Finans.

De to kusiner bag firmaet startede Mille og Lykke i 2018.

Seneste regnskab i firmaet viser et underskud på 764.000 kroner.

