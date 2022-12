Medarbejderes klage fik chefer hjemsendt

Ved du noget? Så kontakt journalisten på mail her. Eller send en sms til 1224(alm. takst).

Onsdag kunne Ekstra bladet beskrive, at to chefer tirsdag var blevet sendt hjem fra produktionsselskabet Blu, der blandt andet står bag 'X Factor', 'Landmand søger kærlighed' og en række andre danske tv-programmer.

De to chefer blev hjemsendt efter en klage fra medarbejdere, der blandt andet omhandlede arbejdsmiljøet.

Det skriver Mediawatch.

Blu står bag en række danske tv-produktioner, men de er ejet af en stor koncern ved navn Fremantle, der har hjemme i Storbritannien.

Det var kommunikationschef for Fremantle i norden, Yvonne Thomsen, der onsdag bekræftede over for Ekstra Bladet, at der var sag på Blu.

- Der er en intern hændelse på Blu, men vi har ikke mulighed for at kommentere det på nuværende tidspunkt, da det er en intern sag, lød det fra Yvonne Thomsen.

Hun ønskede ikke at kommentere, hvad sagen drejede sig om, eller hvor mange personer, der var hjemsendt, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer det sig altså om to chefer.

Det fremgår ikke nærmere af Mediawatchs artikel, hvad klagen indebærer, ud over at den blandt andet omhandler arbejdsmiljøet.

Det fremgår heller ikke, hvor mange medarbejdere der har klaget, men at det er 'en del' af medarbejderne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra en række højtstående ansatte hos både Blu og Fremantle. Personerne har dog enten ikke ønsket at kommentere eller er ikke vendt tilbage på henvendelserne.