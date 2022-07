Medie: Britisk 'X Factor' vender tilbage

Så er der muligvis glædelige nyheder til dem, der elsker den britiske udgave af 'X Factor'.

For efter fem år uden for skærmen er 'X Factor' tilbage i Storbritannien - denne gang på Channel 5.

Det skriver det britiske medie Mirror.

Showet, der har skabt store musiknavne som Leona Lewis, One Direction og Olly Murs, vender endelig tilbage, men ikke på ITV som tidligere.

Mediet beretter, at Simon Cowell - hovedmanden bag 'X Factor' - angiveligt har indgået en stor pengeaftale for at få showet tilbage på tv.

- Dette er starten på et nyt kapitel for 'X Factor'. Flytningen til en ny kanal giver det kreative team en chance for fuldstændig at forny formatet og gøre noget anderledes, fortæller en kilde tæt på forløbet til det britiske medie.

'X Factor' i Storbritannien vil blive vist igen i 2023. Foto: Framegrab/Ritzau Scanpix

Kæmpe kovending

Tilbage i juli 2021 kom det ellers frem, at Simon Cowell endegyldigt havde lagt den britiske udgave af 'X Factor' i graven.

Her var der tale om et faldende seertal og andre konkurrerende tv-formater som eksempelvis 'The Voice', der var med til at skyde pilen i 'X Factor'.

Nu tyder meget på, at Simon Cowell har ændret mening, og sangkonkurrencen inden længe er tilbage på skærmen.

Mirror skriver, at optagelserne står til at begynde senere på året, og showet vil blive vist i 2023.

