Medie erfarer: Radiokanal lukker

En af landets mest omdiskuterede radiokanaler får ikke lov at fortsætte, når sendetilladelsen udløber til marts næste år.

Således lukker 24syv, tidligere kendt som Radio Loud, ved sendetilladelsens udløb.

Det er del af den nye medieaftale, der præsenteres onsdag, erfarer TV 2.

Medieaftalen præsenteres onsdag klokken 13 ved et pressemøde i Kulturministeriet.

24syv gik under sit gamle navn Radio Loud i luften i april 2020 efter at have vundet udbuddet til fordel for det originale Radio24syv.

Ifølge TV 2 er et flertal i Folketinget også blevet enige om, at aftalen skal indeholde en skat på streamingtjenester. Det vil betyde, at streamingtjenester skal betale to procent af deres omsætning i 'streaming-skat'. Formålet er ifølge mediet at fremme dansk inhold.

Slutteligt erfarer mediet, at DR's arkiv skal gøres offentligt.

Allerede i maj 2022 blev det i en ny medieaftale besluttet, at 24syv's sendetilladelse ikke skulle forlænges. Der nåede dog i mellemtiden at blive udskrevet folketingsvalg, hvilket betød, at aftalen ikke nåede at gå igennem.

