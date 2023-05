Medie: Kevin Costner færdig i hitserie

Der har længe været tvivl om, hvorvidt Kevin Costner er færdig som hovedrolle i hitserien 'Yellowstone'. Men nu fortæller unavngivne kilder til et amerikansk medie, at det er helt slut

Kevin Costner er færdig i hitserien 'Yellowstone'.

Sådan lyder det i hvert fald fra det amerikanske talkshow Entertainment Tonight, der på baggrund af unavngivne kilder mener at vide, at en kontrovers mellem stjerneskuespilleren og seriens skaber betyder, at Costner får med pisken og tvinges til at hænge cowboy-hatten på plads.

Han har ellers haft hovedrollen som ranchejeren John Dutton, men det skal altså være slut efter den femte sæson af den moderne cowboy-serie, lyder det.

Kevin Costner med sin hustru på rød løber. Foto: ERIC GAILLARD/Ritzau Scanpix

Costner afvist

Der har længe været tvivl om, hvorvidt Costner ville være på rollelisten eller ej i de kommende sæsoner.

Først valgte produktionsselskabet Paramount at sable stjerneskuespillerens krav om blot at bruge en enkelt uge på at filme den sidste halvdel af femte sæson.

Herefter lød det fra Paramount, at 'Yellowstone'-universet fortsætter, blandt andet med Matthew McConaughey som hovedrolle i en sideløber til serien. Her blev det dog ikke annonceret, om Costner også kommer til at være en del af 'Yellowstone'-holdet fremover.

Og nu tyder det altså i endnu højere grad på, at sæson fem bliver Costners sidste. Ifølge Entertainment Tonight skulle det efter sigende skyldes, at luften er iskold mellem Costner og seiens medskaber, Taylor Sheridan. Hvad dramaet bunder i, fortæller historien endnu intet om, men lignende rygter har floreret tidligere.

Indtil nu betyder den store forvirring omkring Costners medvirken, at optagelserne til sæson fem er sat på pause, og det er altså endnu uvist, hvornår serieholdet vender tilbage til Montana for at skyde de sidste scener, skriver Entertainment Tonight.

