Medie: Skal filme med dansk stjerne

Danske Connie Nielsen har underskrevet kontrakten til efterfølgeren af kæmpehittet 'Gladiator', og nu får hun selskab af en af tidens største stjerner.

Ingen ringere end Pedro Pascal er nemlig millimeter fra at have underskrevet en kontrakt om at lave samme film.

Det skriver Hollywood-mediet Deadline.

Ifølge mediet er Pedro Pascal altså gået ind i de sidste skridt i forhandlingerne, før han sætter sin underskrift på dokumentet, der sikrer ham en rolle i filmen.

Det vides endnu ikke, hvilken rolle han skal spille. Lidt mere ved man om Connie Nielsen, der naturligvis vender tilbage i sin rolle som Lucilla, som hun også spillede i den oprindelige 'Gladiator'.

Det er bekræftet, at Connie Nielsen vender retur til 'Gladiator'. Foto: Emil Agerskov

Pedro Pascal er aktuel med serien 'The Last of Us', som netop har afsluttet første sæson, og før man påbegynder optagelserne til den næste sæson, har han altså tid til at kaste sig over et andet projekt, som tilsyneladende bliver den nævnte efterfølger.

På rollelisten til filmen ses allerede stjerner som Paul Mescal, Denzel Washington, Berry Keoghan og Joseph Quinn, foruden altså danske Connie Nielsen.

Den originale 'Gladiator' blev nomineret til ikke mindre end 12 Oscar-statuetter, hvoraf den vandt 5, heriblandt den mest prestigefyldte af dem alle: bedste film.

