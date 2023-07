Medie: Streamingtjeneste i kæmpe fyringsrunde

Mellem 40 og 50 medarbejdere i den danske del af Viaplay Group, som står bag streamingtjenesten Viaplay, skal inden længe se sig om efter et nyt job.

Det skriver MediaWatch, som erfarer fra flere kilder, at man i den danske del af selskabet har indledt en stor fyringsrunde.

Fyringsrunden kommer ifølge mediet som led i en plan fra selskabets nytiltrådte direktør, Jørgen Madsen Lindemann, for at rette op på medievirksomhedens skrantende økonomi.

Der er mellem 110 og 120 ansatte i den danske del af Viaplay Group.

Aktiekurs i frit fald

Fyringsrunden iværksættes ifølge MediaWatch, efter at Viaplay Group i begyndelsen af juni nedjusterede forventningerne til en række resultater i 2023 grundet en 'accelereret forværring af driftsmiljøet'.

Det har betydet et fald i aktiekursen på omtrent 70 procent fra dagen inden denne udmelding og til nu.

I forbindelse med udnævnelsen af Jørgen Madsen Lindemann som ny direktør lagde han ikke skjul på, at der var udfordringer at tage fat på.

'Jeg kender Viaplay Group godt og har selvfølgelig fulgt virksomhedens rejse tæt gennem årene. Jeg brænder for koncernens enorme potentiale. Jeg ser meget frem til muligheden for at blive en del af at lede Viaplay Group gennem de aktuelt udfordrende tider og levere på den næste fase af dens udvikling', sagde han i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Viaplay, men det har endnu ikke været muligt.