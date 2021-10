Medie: Våbnet var ikke en rekvisit

Våbnet, der dræbte filmfotograf Halyna Hutchins, har man angiveligt brugt til at skyde efter mål uden for settet

Hidtil har det været oplyst, at skuespiller Alec Baldwin brugte en rekvisit-pistol, da han for få dage siden affyrede det skud, der dræbte filmfotograf Halyna Hutchins, på settet til filmen 'Rust'.

Nu oplyser det amerikanske medie TMZ efter at have talt med flere unavngivne kilder fra produktionen, at der med al sandsynlighed var tale om en rigtig pistol, som har været brugt til at skyde efter mål uden for settet.

Angiveligt har flere medarbejdere på produktionen uden for settet øvet sig i at skyde med en pistol, som var skarpladt, og ifølge de unavngivne kilder kan det være den pistol, der ved en fatal fejl er havnet på settet.

Over for Ekstra Bladet har de mangeårige special-effects-eksperter Lasse Spang Olsen og Hummer Højmark da også tidligere fortalt, at der umuligt kunne være tale om en rekvisit-pistol.

Her foregik optagelserne til filmen 'Rust', der er en Western med Alec Baldwin i hovedrollen. Foto: Jae C. Hong/Ritzau Scanpix

'Mit hjerte er knust'

Skuddet, som blev affyret af 63-årige Alec Baldwin, ramte både Halyna Hutchins og den 48-årige instruktør Joel Souza. Han blev kørt på hospitalet og er siden blevet udskrevet igen.

Siden har Alec Baldwin selv sat ord på tragedien i et opslag på Twitter.

Alec Baldwin var tydeligt berørt, da han kom ud fra afhøring ved politiet. Foto: Jim Weber/The New Mexican

'Der er ingen ord, der kan beskrive mit chok og min sorg over den tragiske ulykke, der dræbte Halyna Hutchins - en hustru, mor og dybt beundret kollega. Jeg samarbejder fuldt ud med politiet for at finde ud af, hvordan denne tragedie skete.'

'Jeg er i kontakt med hendes mand, og jeg har tilbudt min støtte til ham og hans familie. Mit hjerte er knust for hendes mand, deres søn, og alle der kendte og elskede Halyna', har han skrevet i opslaget.

Ingen er endnu sigtet i sagen, der fortsat efterforskes af politiet.