Mediekoncern i kæmpe millionbesparelse

Mediehuset Berlingske Media, der blandt andet råder over medierne Berlingske, B.T & Weekendavisen, skal spare, og det betyder, at der er et uvist antal redaktionelle medarbejdere hos de to førstnævnte medier, der står til at blive opsagt.

For selvom koncernen sidst i marts kunne fortælle, at de var kommet skånsomt igennem krisen på grund af deres digitale omstilling.

Så skal der stadig spares 17 millioner kroner på grund af et svigende annoncesalg.

'Siden nytår har annoncesalget været lavere end ventet, og vi skal samtidig håndtere stigende omkostninger til løn og andet. Det er altid trist at sige farvel til værdsatte kolleger, og vi havde helst undgået en sparerunde, men vi ser ingen anden mulighed,' udtaler Anders Krab-Johansen, koncernchef for Berlingske Media, i pressemeddelelsen.

Det skriver Journalisten, at Berlingske Media oplyser i en pressemeddelse.

Antallet af medarbejdere, der bliver opsagt, vil mediehuset endnu ikke ud med. Da besparelsesvilkårene endnu ikke er fastsat, da de først skal forhandles på plads med koncernens tillidsfolk.