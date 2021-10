Medier: Assisterende instruktør havde tidligere klager over sikkerhed

Assisterende instruktør Dave Hall har flere klagesager bag sig, som handler om manglende sikkerhed under optagelser.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN og TMZ på baggrund af kilders forklaringer.

Det var Dave Hall, der rakte Alec Baldwin den pistol, som forårsagede dødsulykken, hvor 42-årige Halyna Hutchins blev skudt. Filminstruktør Joel Souza blev ligeledes ramt af skud, men han blev udskrevet fra hospitalet samme dag, som ulykken fandt sted.

Tidligere klager

I 2019 arbejdede Dave Hall på to produktioner, hvor han var genstand for klager over både sikkerheden og hans opførsel under optagelserne.

Klagerne omhandler en ligegyldighed over for sikkerhedshensyn i forbindelse med våbenhåndtering og håndtering af pyroteknik, at der var blokerede nødudgange under optagelserne samt klager over upassende berøringer på arbejdspladsen.

Medierne har blandt andet været i kontakt med Maggie Goll, som er lokal rekvisitmager. Hun fortæller i en udtalelse, at hun har arbejdet på serien 'Into the dark' med David Hall, og at han ikke afholdt sikkerhedsmøder, og at han konstant undlod at oplyse, når der var et våben til stede under optagelserne, hvilket man skal ifølge sikkerhedsprotokollen.

'Den eneste grund til, at medarbejderne vidste, der var et våben til stede, var, fordi den assisterende våbeninspektør krævede, at Dave skulle godkende det og fortælle om situationen hver dag', udtaler Maggie Goll blandt andet.

En anden kilde, som ønsker at være anonym, underbygger Maggie Golls historie og fortæller desuden, at David Hall havde brokket sig i en situation, hvor han var blevet pålagt at få en pistol undersøgt, før en skuespiller skulle rette den mod sit eget hoved og trykke på aftrækkeren.

Det var stjerneskuespiller Alec Baldwin, der trykkede på aftrækkeren i ulykken. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Farlige situationer

De to kilder fortæller også om situationer, hvor Dave Hall insisterede på at blive ved med at filme, selvom det var stormvejr, og elektriske lys var i kontakt med mudder, og mens ledninger var eksponerede for regn. De fortæller, at medarbejderne frygtede for deres egen sikkerhed.

I forhold til de upassende berøringer under optagelser skulle de involverede medarbejdere af begge køn have fået uønskede og unødvendige berøringer på ryggen, hoften, skuldrene og lignende, som de fandt ubehagelige.

Maggie Goll fortæller, at hun personligt ringede til en sikkerhedslinje under produktionen og klagede til ledelsen internt, samt at hun klagede til fagforbundet DGA om sikkerhedsmæssige problemer med personer.

'Hvad jeg ved af, er der ikke sket noget på baggrund af mine henvendelser', udtaler hun.

CNN har forsøgt at få en kommentar fra David Hall, fagforbundet og produktionsselskabet, men ingen af dem har kommenteret sagen.