Medier: Kevin Costner-krav afvist

Kevin Costners dage som ranchejer John Dutton i dramaserien 'Yellowstone' kan være ovre.

Det mulige farvel kommer efter, at Kevin Costner angiveligt skulle have fremlagt et krav om, at han kun ville bruge en enkelt uge på at filme sidste halvdel af seriens femte sæson.

Et krav, som produktionsselskabet Paramount skulle have afvist.

Det skriver både Deadline og The Hollywood Reporter.

Dermed hænger den planlagte afslutning på femte sæson i en tynd lasso.

Fortsætter!

Men serien fortsætter - med eller uden Costner.

Ifølge begge medier skulle Paramount allerede være i forhandlinger med Matthew McConaughey om en spinoff-serie, som skal inkludere flere af de velkendte ansigter fra 'Yellowstone'.

'Matthew McConaughey er et fænomenal skuespiller, som vi gerne vil samarbejde med', lyder det kort fra en Paramount-talsmand.

Matthew McConaughey - til venstre - kan meget vel være næste hovedrolleindehaver i en serie baseret på 'Yellowstone'-universet. Foto: Ritzau Scanpix

Paramount har allerede stor succes med to serier baseret på 'Yellowstone'.

'1883' med Sam Elliott, Tim McGraw og Faith Hill havde premiere i 2021, mens '1923' med Harrison Ford og Helen Mirren lige nu er i fuld gang på SkyShowtime herhjemme.

Kelly Reilly og Cole Hauser som Beth og Rip i 'Yellowstone'. Om de følger med over i en spinoff-serie, vides endnu ikke. Foto: SkyShowtime

Kilder fortæller til Deadline, at hovedrolleindehaveren tidligere har begrænset sig til 65 'Yellowstone'-optagelsesdage og kun ville bruge 50 dage på første halvdel af femte sæson.

Mediet skriver samtidig, at det er sandsynligt, at en eventuel afslutning på femte sæson også bliver afslutningen på 'Yellowstone', som vi kender den.

'Vi har intet nyt at rapportere. Kevin Costner er en stor del af 'Yellowstone', og vi håber, det er tilfældet i lang tid fremover', lyder det fra Paramount til Deadline.

