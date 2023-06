Medier: Vender tilbage til elsket rolle

Ifølge flere medier kan Kim Cattrall opleves i rollen som Samantha i næste sæson af 'And Just Like That...'

Der var stort postyr blandt 'Sex and the City'-fans, da det stod klart, at fortsættelsen af den populære serie, som har fået titlen 'And Just Like That...' blev uden Kim Cattrall i rollen som Samantha.

Nu ser det dog ud til, at de vrede fans får deres vilje.

Ifølge både Variety og New York Post vender Cattrall nemlig tilbage til universitet og sin højtelskede rolle for en kort bemærkning i den kommende anden sæson af serien.

Ifølge mediernes kilder, som ikke står frem med navn, er der tale om en enkelt scene i det sidste afsnit af sæsonen, som får premiere på streamingtjenesten HBO Max 22. juni.

Samantha, der er flyttet til London og derfor var skrevet ud af seriens første sæson, ringer ifølge Variety til Carrie Bradshaw, som spilles af Sarah Jessica Parker, i scenen. Den kan dog først opleves til august.

Kim Cattrall (nummer to fra højre) vender tilsyneladende retur til sine 'Sex and the City'-kolleger. Pr-foto

Åben konflikt

66-årige Kim Cattrall har ellers før fortalt, at hun aldrig kommer tilbage til 'Sex and the City'-universet.

- Aldrig. Det bliver et nej fra mig, lød det fra Cattrall, der samtidig kom med en hentydning til, at der var problemer mellem skuespillerne:

- Du lærer forskellige lektier igennem livet, og min lektie har været kun at arbejde med gode mennesker og prøve at have det sjovt.

Samtidig har Kim Cattrall før givet udtryk for, at hun og Sarah Jessica Parker ikke var på god fod privat.

Sarah Jessica Parker har dog siden afvist, at der skulle være ondt blod imellem hende og Kim Cattrall, ligesom der heller aldrig ifølge Parker har været et decideret opgør mellem de to.

- Det er meget smertefuldt, at folk bliver ved med at tale om en 'catfight' (voldsomt skænderi, red.), for jeg har aldrig talt om det som et skænderi. Jeg ville aldrig skændes på den måde med folk, jeg arbejder med. Der har ikke været nogen offentlig konflikt eller samtaler eller beskyldninger fra mig eller nogen på mine vegne, for det ville jeg aldrig gøre, har Parker sagt i podcasten 'Awards Chatter', der er produceret af The Hollywood Reporter.