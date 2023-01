Medina er medejer: Jagter igen penge i 'Løvens hule'

Ladybox-kvinderne forsøger for anden gang at hente en investering fra løverne - denne gang blandt andet med Medina i ejerkredsen

Ingen af løverne bed på, da Ladybox dukkede op i 'Løvens hule' på DR1 i starten af 2020. Nu forsøger selskabet, der sælger abonnementer på en månedlig forkælelsesboks til kvinder, igen at hente kapital i tv-programmet.

Siden første optræden er der sket meget for selskabet, der både har fået langt flere kunder og oplevet en markant vækst i omsætningen, ligesom de også har fået en række nye investorer ind.

En af de nye investorer, der har smidt penge i firmaet, er sangerinden Medina, kunne Ekstra Bladet fortælle i juli sidste år. Via selskabet ApS NR. 1142 købte hun op og fik en ejerandel mellem 10 og 14,99 procent. Ejerne ville hverken oplyse hendes præcise ejerandel, eller hvilket beløb hun købte op for, men de bekræftede samarbejdet.

Med blandt andre Medina i ejerkredsen og som ambassadør forsøger Ladybox torsdag aften igen at få penge fra løverne. Her søger de 500.000 kroner for fem procents ejerskab.

Medina med to af Ladybox-stifterne, Camilla Paulsen og Camilla Bilgrav. Foto: PR/Sanga Lingam

Undskyldning fra Buch

Jesper Buch var en af de løver, der i 2020 afviste at investere, og han gik endda så langt at spå, at Ladybox ville være gået konkurs i løbet af to år.

Nu - tre år senere - lever firmaet stadig, og han får en ny mulighed for at investere i kvinderne.

- Jeg var herinde for tre år siden, og jeg mener, jeg var lidt hård ved jer, lyder det torsdag aften blandt andet fra Jesper Buch, som også mener, at Ladybox-skaberne virkelig har udviklet sig, siden de sidst var med.

Derfor sender han også en uforbeholden undskyldning for, at han proklamerede deres konkurs.

- Det beviser jo, at man kan, hvad man vil, og at vi også nogle gange tager lidt fejl - men kun en lille bitte smule, siger Buch i programmet.

Om det lykkes Ladybox at få en investering, kan du se torsdag aften klokken 20:00 på DR1 eller nu på DRTV.

