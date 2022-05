Medlem af bestyrelsen på Herlufsholm trækker sig

Herlufsholm Skole og Kostskole mister nu sit første medlem af bestyrelsen efter den omdiskuterede TV 2-dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Det drejer sig om Noemi Katznelson, professor og centerleder ved Aalborg Universitet, der har fungeret som ungdoms- og trivselskyndig i skolens bestyrelse, som nu har valgt at trække sig.

Det meddeler hun selv i et debatindlæg i Altinget.

'Der er elevfortællinger og oplevelser, som i omfang og karakter fuldstændig overstiger det, tidligere sager havde indikeret,' skriver Katznelson i indlægget om beslutningen og fortsætter:

'Udsendelsen gør det klart for mig, at det, jeg tidligere har fået øje på, kun er toppen af et større isbjerg,' skriver hun videre.

Noemi Katznelson er færdig i Herlufsholms bestyrelse. Foto: Stine Bidstrup

Noemi Katznelson har været eksternt bestyrelsesmedlem siden 2019, og i indlægget fortæller hun, at hun er rystet over de beretninger, der er kommet frem i 'Herlufsholms hemmeligheder'.

'Jeg fik undervejs en fornemmelse af nogle kulturelle og strukturelle udfordringer på skolen, men der tegnede sig ikke et egentligt mønster for mig, ligesom skolens trivselsundersøgelser ikke viser et så rystende billede som TV 2’s dokumentar', lyder det fra bestyrelsesmedlemmet.

Har stor tiltro

Også i en pressemeddelelse fra Herlufsholm bekræfter Noemi Katznelson, at hun er fratrådt bestyrelsen.

'Jeg udtræder af bestyrelsen for Herlufsholm Skole. Jeg er ungdomsforsker, og mit kernefelt er ungdomsliv og ungdomskultur, ikke forandringsledelse og implementering, som jeg mener, at der er behov for nu, og som bestyrelsen er gået i gang med. Jeg forlader bestyrelsen med en tiltro til den og formanden Torben Lowzows ønske om at ændre kulturen på skolen', lyder det fra det nu tidligere bestyrelsesmedlem i pressemeddelelsen.

Hun fortsætter:

'Jeg ønsker brændende for nuværende og kommende elever, at det lykkes at skabe de nødvendige forandringer. Jeg vil gerne ønske skolen og ikke mindst bestyrelsen alt det bedste med arbejdet, der nu ligger foran og sige tak for et rigtig godt samarbejde gennem tre år', lyder det videre.

Herlufsholm har været på alles læber siden dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

'Er ikke den rette'

I indlægget i Altinget fortæller det nu tidligere bestyrelsesmedlem, at der nu er brug for andre kræfter end hende til at rette op på kulturen på skolen, selvom hun føler, at hun har gjort meget for at rette op på kulturen på Herlufsholm i sin tid som bestyrelsesmedlem.

Blandt andet fremhæver hun, at hun tog initiativ til en uvildig undersøgelse af skolens kultur efter en sag fra slutningen af 2021, hvor fire elever blev bortvist på grund af krænkelser af en anden elev.

Hun understreger videre, at hun dog ikke føler, hun er den rette til at være drivende 'i en institutionel forandringsproces af det omfang og af den karakter, som skolen står overfor'.

Hun fortæller i indlægget, at hun fortsat bakker op om den siddende bestyrelse, der har Torben von Lowzow som bestyrelsesformand.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Noemi Katznelson, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

