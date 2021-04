Medvirker i succes-program: - Det er megaspændende

Endnu en sanger kan nu inden længe kalde sig deltager i det populære TV 2-program 'Toppen af poppen'.

I en pressemeddelelse oplyser TV 2 ifølge Se og Hør, at Mathilde Falch slutter sig til Malte Ebert, Simon Kvamm, Katinka Bjerregaard og Alex Vargas, som i forvejen er annonceret.

- Jeg synes, det er super fedt med et program, hvor musikere får lov til at spille musik. Det er megaspændende rent fagligt at dykke ned i mine kollegaers bagkatalog. Jeg har lært meget om, hvem jeg selv er som sangskriver, ved at nørde de andres materiale, fortæller Mathilde Falch.

Og den 31-årige sanger og sangskriver har da også forberedt sig ganske godt.

- Jeg har hørt alle mine meddeltageres albums igennem - det er virkelig mange sange. Jeg har fundet en sang fra hver musiker, som jeg virkelig godt kan li’. Så har jeg revet den sang fuldstændig fra hinanden og sat den sammen på ny igen, lyder det fra Mathilde Falch.

Tidligere har hendes far, Michael Falch, også medvirket i programmet, der har kørt i foreløbig ti sæsoner.

TV 2 har tidligere meddelt, at den kommende 11. sæson får premiere til efteråret.