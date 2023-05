Melder ud om populært program: Stor ændring på vej

Snart er det slut med at lytte til 'Sara og Monopolet' andre steder end hos DR. De vil nemlig gerne have guldkalven for sig selv og mener, at kommercielle platforme favoriserer betalingsindhold

Hvis du nyder at streame det populære DR-radioprogram 'Sara og Monopolet' som podcast på din favoritstreamingtjeneste, så må du snart sadle om.

I hvert fald, hvis din favoritplatform til streaming ikke er Danmarks Radios egen app DR LYD.

For netop DR LYD bliver fremover det eneste sted, hvor man kan lytte til det populære panelprogram, hvor kendte danskere løser problemer og dilemmaer for lytterne.

Det skriver DR selv i en pressemeddelelse.

- Der er to vigtige grunde til, at vi tager dette skridt nu: Den første er, at vi fremover får svært ved at løse vores public service-opgaver, hvis vi som i dag er afhængig af at udkomme på kommercielle podcastplatforme. De favoriserer i stigende grad betalingsindhold, der gør det svært for lytterne at tilgå indhold fra DR, som de jo allerede har betalt for', udtaler Tine Godsk Hansen, chef for DR LYD:

Hun fortsætter:

- Den anden grund er, at vi i DR LYD kan præsentere danskerne for DR’s samlede lydunivers, som de ellers ikke ville opdage på de kommercielle platforme.(...) Nu lægger vi ud med ‘Sara & Monopolet - podcast’ som første skridt på vejen og flere vil følge efter. Vi vil løbende informere lytterne, når vi flytter nye titler eksklusivt ind på DR LYD, siger hun.

Sara Bro overtog Danmarks Radios radiomæssige guldkalv 'Mads og Monopolet' 1. januar 2021. Derpå kom det til at hedde 'Sara og Monopolet'. Foto: Emil Agerskov.

Frygten var, at lytterne forsvandt med Mads Steffensen over til Podimo og hans nye programkloning 'Mads og A-holdet', men de blev hængende. Sara Bro har i snit en million lyttere live hver søndag. Foto: Podimo

’Sara & Monopolet’ fortsætter uændret lørdag formiddag på P4, hvor der i snit er omkring én million lyttere.

Derimod har 'Sara & Monopolet’ ugentligt omkring 130.000 lyttere på tværs af udbydere inklusive DR LYD.

Tine Godsk Hansen forventer ifølge pressemeddelelsen, at antallet af lyttere til podcastversionen vil falde i forbindelse med flytningen, men hun regner også med, at det vil rette sig i løbet af forholdsvis kort tid.

Det baserer DR på de erfaringer, som statsradiofoniens norske public service-pendant, NRK, har gjort med sin version af programmet.

