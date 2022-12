Meldte hovedrolle ud: Nu er han droppet

Droppet på målstregen.

Sådan må Henry Cavill have det, efter han i oktober kunne melde ud, at han vender tilbage i rollen som Superman i den kommende film om superhelten. For det gør han ikke.

Onsdag måtte han igen komme med en udmelding - denne gang om, at han er blevet droppet i rollen.

Det gjorde han i et opslag på Instagram natten til torsdag dansk tid.

'Jeg har lige haft et møde med James Gunn og Peter Safran, og der er dårlige nyheder til jer allesammen. Jeg vender i sidste ende ikke tilbage som Superman.'

'Efter jeg blev bedt om at melde ud i oktober, at jeg vender tilbage, før de valgte en anden, er det her ikke de nemmeste nyheder at dele, men sådan er livet,' skriver stjernen i et opslag.

En af filmens skabere, James Gunn, forklarer efterfølgende i et opslag på Twitter, hvorfor det er endt sådan.

'Blandt de kommende film er Superman. I den begyndende fase vil historien fokusere på den tidlige del af Supermans liv, så karakteren vil ikke blive spillet af Henry Cavill', skriver han.

Udmeldingen kommer ovenpå en hård periode for Henry Cavill, hvor han også er blevet droppet i en anden hovedrolle.

Det var rollen som karakteren Geralt i Netflix-serien 'The Witcher', hvor rollen i stedet overgår til Liam Hemsworth. Det var en nyhed, der ikke faldt i god jord hos seriens fans.