Melodi Grand Prix døgnet rundt

Kan du bare slet ikke få nok af Melodi Grand Prix? Så findes der nu en radiokanal lige til dig.

Jysk Fynske Medier har nemlig netop lanceret 'Grand Prix Kanalen'. En radiokanal, som udelukkende spiller Melodi Grand Prix-musik.

'Det er en kold og urolig tid, vi lever i, i øjeblikket, og på mange måder er der ikke meget at fejre med en fest. Ukraine, som vandt Eurovision Song Contest i 2022, har ikke engang mulighed for at være vært for finalen i år. Der er bare noget, vi altid har brug for i svære tider, og det er netop fest og farver,' siger Morten Schou, der digital programchef hos Jysk Fynske Medier, i en pressemeddelelse

Som optakt til det danske Melodi Grand Prix 11. februar vil kanalen spille alle de store danske Grand Prix-hits og efterfølgende alle de internationale klassikkere.

Radiokanalen er dog kun tilgængelig på Jysk Fynske Mediers Radioapps: Classic FM, Skala FM, VLR og Radio Viborg eller på vlr.dk.

Dansk Melodi Grand Prix er lige rundt om hjørnet, og flere kendte fortæller, at de er vilde med sangkonkurrencen og flere ville ikke takke nej, hvis de ringede om deltagelse Ekstra Bladet mødte for nylig en række kendte ansigter til en snak om deres forhold til Melodi Grand Prix.

