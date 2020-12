Melvin om Blachman: - De får ham til at lyde som Voldemort

Melvin Kakooza overtager tøjlerne i 'X Factor', når Sofie Linde går på barsel i forbindelse med liveshowene, der har premiere 26. februar til næste år.

Det bliver dermed hans opgave at tøjle Thomas Blachman, hvilket flere af Ekstra Bladets følgere på Facebook har påpeget.

Da Ekstra Bladet møder Melvin Kakooza på et virtuelt pressemøde, har han svært ved at forstå debatten, hvordan man 'tøjler' Thomas Blachman.

- For at være helt ærlig, det er ikke, fordi jeg går ind og tænker, at jeg skal 'tøjle' Blachman. Folk lægger jo op til, at jeg skal arbejde sammen med Voldemort (skurken i 'Harry Potter', red.). Han er vildt sød, jeg har mødt ham og lavet to programmer. Jeg har slet ikke tænkt i de baner, at jeg skal tøjle en eller anden vild personlighed. Det er et rigtig sødt menneske, siger Melvin Kakooza.

Ifølge Sofie Linde bliver det heller ikke Thomas Blachman, der bliver udfordringen for den nye vært. Det bliver nok nærmere dommertrioens nye islæt, dj'en Martin Jensen.

- Vi har jo fået en vild, ung mand ind, og Martin er altså vant til at bestemme eller i hvert fald vide, hvad han gerne vil. Din største opgave i forhold til at overholde tiden, det bliver Martin, spår hun, hvilket Melvin Kakooza erklærer sig enig i:

- Han er jo dj, så han er vant til at arbejde som et one man-band. Fordelen er, at der kun er to uger mellem mig og Martin. Vi er rimelig jævnaldrende, så jeg må jo bede ham slappe af med lidt ung 'lingo', men der er altså gode vibes med alle dommerne, siger den 29-årige entertainer.

Melvin Kakooza og Sofie Linde sammen med dommertrioen, der i år består af (fra venstre): Martin Jensen, Nanna 'Oh Land' Fabricius og Thomas Blachman. Foto: Mogens Flindt

Sofie Linde, der har været vært på de seneste fem sæsoner, mener da også, at det bliver til Melvins fordel, at han er den nye dreng i klassen.

- Jeg tror, det er en fordel at være den nye. Jeg tror helt sikkert, det har været en ulempe, at de har kendt mig i så mange år. De kender mig godt nok til at vide, hvor de skal stramme skruen. Du er ham den nye, der lige skal tages lidt hensyn til og bydes velkommen, siger hun med et glimt i øjet henvendt til Melvin Kakooza.

'X Factor' har premiere på TV2 1. januar.