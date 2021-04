Melvin rydder bordet - Vinder ALT

Melvin Kakooza løb med prisen i samtlige kategorier, han var nomineret i. Hele fire priser blev det til.

Den første var prisen for årets tv-serie, hvor Melvin Kakooza var nomineret sammen med resten af holdet bag tv-serien 'Sunday', som han har hovedrollen i.

Tydeligt rørt

Her havde de hentet Melvins egen mor ind til at overrække prisen.

- Det er et privilegium at være her. Melvin, vi har været meget igennem i den seneste tid, sagde hun fra scenen med henvisning til den hjernetumor, Melvin Kakooza blev opereret for tidligere på året.

Melvin Kakooza gik herefter på scenen med en lille joke.

- Så skal jeg ikke drikke i aften alligevel, nu når I har hentet min mor.

Men han kunne dog ikke helt holde følelserne i ro.

- Det er kæmpestort, tusind tak til alle, der har stemt. Ja.. Siger Melvin, før han undskylder for sin bævende stemme.

- 'Sunday' betyder mere, end folk måske lige tror, siger han.

Ryddede bordet

Det blev til tre yderligere priser, og da Melvin Kakooza modtog den sidste, havde han nærmest ikke mere takketale i sig.

- Den her aften har jo været sindssyg, siger Melvin, da han går på scenen og sige tak for den fjerde og sidste pris.

Efterfølgende havde aftenens vært, Christopher, et par ord til den store prisvinder.

- Jeg tror, jeg snakker på alles vegne, når jeg siger; Melvin, hvor er det bare sindssygt dejligt at have dig tilbage i god behold, sagde han.

Zulu Awards løb af stablen torsdag aften, men det bliver først vist på TV2 Zulu søndag aften.