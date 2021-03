Mere Tiger King på vej

Fans af Netflix-serien 'Tiger King' kan godt begynde at glæde sig, for der er mere på vej med den excentriske nu tidligere zoo-ejer Joseph Maldanado-Passage - også kendt som Joe Exotic eller Tiger King.

Det er BBC, der står bag en kommende dokumentar med Louis Theroux, som rejser til Oklahoma, USA, for at undersøge, hvem mennesket bag Joe Exotic i virkeligheden er, og hvordan det kunne gå så galt, at han i dag sidder fængslet for blandt andet mordplaner mod sin ærkerival.

For 10 år siden bedrev Louis Theroux dokumentaren 'America's Most Dangerous Pets', hvor han mødte Joe Exotic.

- Dette er en af disse ærkeamerikanske fortællinger, der finder sted i hjertet af Oklahoma med karakterer, der næsten er for farverige og utrolige til at være sande. Jeg tilbragte otte eller ni dage i parken, da vi filmede tilbage i 2011, fordelt på tre besøg, siger Louis Theroux ifølge Deadline.

Joe Exotic i 'Tiger King', der udkom i 2020. Foto: Netflix

De besøg vil man også se klip fra i den kommende dokumentar.

- Jeg havde glemt, hvor meget materiale vi lavede, indtil jeg genså materialet under lockdown. Der var ekstraordinært meget. Siden da er historien blevet meget mærkeligere og større, og da jeg tog tilbage i slutningen af sidste år, oplevede jeg et drama med ægte mennesker, som tog mig i retninger, jeg aldrig havde havde kunnet forudse, siger Louis Theroux.

BBC oplyser, at man vil kunne se frem til aldrig før offentliggjort materiale og spritnye interviews med mennesker på alle sider af fortællingen om Joe Exotic. Deriblandt dem, der kæmper en indædt kamp for at få ham løsladt.

Det er endnu ikke klart, hvornår dokumentaren, der har fået arbejdstitlen 'Louis Theroux: The Cult of Joe Exotic', får premiere.

