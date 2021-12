Messerschmidt bliver vært på Radio Loud-program

Morten Messerschmidt, der aspirerer til at blive Dansk Folkepartis nye formand, skal være vært på et program om opera på Radio Loud.

Det skriver radiokanalen ifølge Berlingske i en pressemeddelelse, og programdirektør og ansvarshavende chefredaktør Simon Andersen bekræfter det over for avisen.

Fra søndag den 12. december vil man kunne høre politikeren på programmet 'Kammertonen', hvor der skal tales opera hver søndag klokken 14.

Derefter bliver programmet tilgængeligt som podcast, lyder det ifølge Berlingske i pressemeddelelsen.

Morten Messerschmidt har selv tidligere kritiseret dab-kanalen, som han ikke mener lever op til Radio- og tv-nævnets sendetilladelse.

Og han har på et samråd med Folketingets kulturudvalg opfordret daværende kulturminister Joy Mogensen til at 'lukke skidtet'.

Til Berlingske siger programdirektør Simon Andersen:

- Det er fuldstændig rimeligt at mene, at Loud ikke har præsteret og burde lukkes. Det må han stadig gerne mene, men jeg tror, at han er glad for vores forvandling til 24syv og måske tror på den idé, lyder det fra Simon Andersen.

Til januar skifter Radio Loud navn til 24syv. En beslutning, der har fået kritik, fordi navnet minder meget om navnet på den tidligere radiokanal Radio24syv.