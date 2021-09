Mette F. flygter fra pressen

Ekstra Bladet har den seneste tid forgæves forsøgt at få statsminister Mette Frederiksen (S) til at komme med et svar på, hvornår alvoren i Afghanistan gik op for hende.

Mindre end to døgn før, Taliban tog magten i Kabul, var statsministeren til koncert i Odense med forsvarsminister Trine Bramsen, hvor de skrev til deres følgere på sociale medier, at de havde en 'skøn aften'.

Onsdag kan Berlingske så berette, at Mette Frederiksen dagen efter koncerten i Odense, lørdag 14. august, var på valgturné og delte roser ud i Vejle, Skanderborg og Silkeborg.

Men da Mette Frederiksen onsdag aften troppede op på den røde løber til premieren på storfilmen 'Margrete den Første' i biografen Imperial i København, var det uden et ord til pressen.

Mette Frederiksen havde rigeligt tid til at hilse med kram og håndtryk på Trine Dyrholm og instruktør Charlotte Sieling. Foto: Henning Hjorth

Ikke tid

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt statsministeren, om alvoren i Afghanistan gik op for hende før, under eller efter turneen 14. august.

Men beskeden var kort og kontant, at der ikke var tid til kommentarer inden filmens start.

Over for Berlingske har statsministeren ikke ønsket at kommentere, men i stedet henvist til Socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Bruus, der ikke køber præmissen for spørgsmålet.

- Det er skudt helt ved siden af. En statsminister er jo statsminister hele tiden, ligegyldigt hvor hun befinder sig - i Danmark eller i verden, lyder det fra ordføreren til mediet.

Statsministeren er dog tidligere kommet med en mere generel bemærkning om håndteringen af evakueringen i Afghanistan, da hun på et pressemøde svarede:

- Med det, vi ved i dag, der tror jeg, at alle de lande, der i øjeblikket arbejder på at få reddet folk ud af Afghanistan, kunne have ønsket sig, at evakueringen var foregået på en anden måde. Hele verden blev overrasket over den hastighed, hvorved tingene har udviklet sig.