Mette F. om Herlufsholm-dokumentar: - Det er utilgiveligt

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder forholdene på Herlufsholm Kostskole 'utilgivelige', efter hun har set TV 2-dokumentaren torsdag aften.

'Skolen må tage ansvar og få sat en stopper for den bagvedliggende kultur,' skriver hun på Facebook fredag.

Dokumentaren blev sendt torsdag. Den bygger på interview med omkring 50 tidligere elever. En række af dem fortæller om en kultur med vold, mobning og krænkelser.

Se traileren til 'Herlufsholms Hemmeligheder' her.

Mette Frederiksen uddyber, at hun er 'dybt påvirket af de forskellige vidnesbyrd'.

'Det er utilgiveligt. Ingen dreng eller pige i Danmark skal udsættes for vold, overgreb, systematiske krænkelser eller voldtægt. Og slet ikke på en skole, hvor trygheden for det enkelte individ burde være et indiskutabelt grundvilkår,' skriver statsministeren.

Skolens ledelse har tidligere afvist, at der er problemer på kostskolen. Onsdag meldte de ud, at de laver en uvildig undersøgelse af forholdene.

Her holdt de dog på deres hjemmeside fast i, at man ikke kunne 'genkende det billede, som programmet fremstiller'.

Nu skifter rektor Mikkel Kjellberg holdning.

- Vi har været overbevist om, at vi havde taget et solidt livtag med rester af hård kultur, men vi har ikke været gode nok til at se de sager, der har været, og der skal vi indføre tiltag, som opdager alt, siger Mikkel Kjellberg fredag til DR Sjælland.