Mette fra 'Bachelor': Single igen

Mette Sommer fra 'Bachelor' måtte rejse tomhændet hjem fra Caribien. I sidste øjeblik blev hun fravalgt af Kasper Skak, der valgte at give sin sidste rose til Helena Witt.

Et knust hjerte, men en stor oplevelse rigere kunne Mette Sommer tage med hjem mod kolde Danmark.

Da Ekstra Bladet havde Mette Sommer i studiet til en snak om tiden efter 'Bachelor', kunne hun dog afsløre, at hun havde fundet kærligheden på dansk jord.

- Det er skønt. Han har siddet på sidelinjen og har set nærmest alle programmerne. Det var stramt, så blev det bedre, og så blev det lidt stramt igen, lyder det fra Mette Sommer i Ekstra Bladets realitypodcast 'Der er brev!.

Men nu er sagen en anden.

Til Se og Hør fortæller Mette Sommer, at der har været gang i den, siden hun kom hjem fra Caribien, hvor hun har brugt meget tid sammen med de andre 'Bachelor'-kvinder.

Dertil fortæller hun, at hun kunne få dårlig samvittighed, hvis hun prioriterede dem højere end sit nye forhold. Dette var også en af årsagerne til, at det ikke længere skulle være dem.

– Og så tror jeg ikke, jeg fik mærket ordentligt efter – om det var det, jeg ville. Jeg tror, jeg sagde ja til at være kærester for at gøre ham sikker i, at det var ham, jeg ville være sammen med, fortæller hun til Se og Hør.

Det var Mette Sommers beslutning at gøre en ende på forholdet, men de nu tidligere kærester er på god fod med hinanden.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mette Sommer.

