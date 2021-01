MGP-deltager blev kriminel: Nu er han i 'X Factor'

Hvis du synes, du har set ham før, så er der måske noget om det.

23-årige Alexander Linco Jensen, som er til 'X Factor'-audition i fredagens program, har nemlig været med i MGP, da han var lille.

Dengang kaldte han sig 'Chanlex' og deltog med sangen 'Min egen Maria'.

Stemplet

Han fortæller til Ekstra Bladet, at det var en fed oplevelse at være med i MGP, men det var samtidig et prædikat, han skulle have hængende på sig længe efter.

- Det var bare irriterende, for man får bare sådan et stempel. Jeg var bare 'ham fra MGP'. Jeg var nok lidt for ung til at håndtere det.

- Har du fortrudt det?

- For fem år siden ville jeg have sagt 'ja'. Men den dag i dag vil jeg sige 'nej', siger Alexander Jensen.

Laver musik

Alexander Jensen er ikke stoppet med at lave musik siden MGP-dagene. Han har nemlig selv holdt gang i udgivelsen på sin Soundcloud.

- Jeg har lavet noget andet rap. Det er ikke som 'Chanlex', det er under et andet navn. Det er 'AK97'.

Har rapper han om mange forskellige emner, som betyder noget for ham.

- Det er forskelligt, men primært mine egne erfaringer, vil jeg sige. For eksempel om at skuffe familien, stoffer, penge, kriminalitet, samfundet og politik.

- Hvad er det for noget kriminalitet?

- Det drejer sig for eksempel om besiddelse og videresalg af hash, tricktyveri og databedrageri, siger han og fortæller, at han endte i kriminalitet for pengene.

'Undskyld'

Alexander Jensen har netop udgivet en sang på Spotify under det tidligere navn, 'Chanlex'.

- Jeg har faktisk lige 'booted' det lidt op igen ved at lægge en sang på Spotify for to uger siden. Den er ny under 'Chanlex', men den blev udgivet på Soundcloud for fem år siden. Den har bare ikke været på Spotify.

- Den hedder 'Undskyld', og den handler bare om, at jeg siger undskyld til nogle forskellige mennesker. Jeg sætter også navn på et par stykker, faktisk, siger han.

Du kan følge med i 'X Factor' på TV2 fredag aften for at se, hvordan det går Alexander og mange andre håbefulde deltagere.