Mia Wagner stopper i 'Løvens hule'

Mia Wagner skal ikke længere være en del af DR-programmet 'Løvens hule'. I stedet har DR fundet to nye løver

Forretningskvinde og investor Mia Wagner siger farvel og tak til DR-succesen 'Løvens Hule'.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Ligesom Jan Lehrmann har hun valgt at stoppe i programmet, og i stedet har DR fundet to nye løver, nemlig Louise Herping og Anne Stampe.

'Med Jan Lehrmann og Mia Wagners farvel har vi været ude at finde nye kræfter til 'Løvens hule'. Øverst på vores ønskeliste har været nogle stærke kandidater med investorerfaring, techkundskaber og fokus på diversitet, og her har vi fundet et stærkt match hos Anne Stampe og Louise Herping', siger Anna Askov, redaktør hos DR, i pressemeddelelsen.

Louise Herping (til venstre) og Anne Stampe tager over for Jan Lehrmann og Mia Wagner i 'Løvens hule'. Foto: DR

DR oplyser videre, at de nye løver allerede er i gang med optagelserne sammen med Christian Arnstedt, Jacob Risgaard og Jesper Buch, der altså alle vender tilbage i den nye sæson.

Annonce:

Ifølge DR kan man se frem til en spændende sæson med 'mange og – i nogle tilfælde overraskende – investeringer' fra de fem løver.

Arbejder sammen

Selvom Mia Wagner altså stopper, vil hendes virksomhed Nordic Female Founders stadig investere gennem 'Løvens hule'. Det var nemlig den ene af de nye løver, Anne Stampe, der sammen med Mia Wagner stiftede selskabet tilbage i 2020.

Inden da var hun driftsdirektør i Freeway, der er ejet af Mia Wagners far, Morten L. Wagner, og som Mia Wagner tidligere var administrerende direktør hos.

I dag arbejder de to kvinder sammen med investeringer i Nordic Female Founders, og gennem selskabet har Anne Stampe andel i mere end 10 virksomheder, skriver DR i pressemeddelelsen.

Louise Herping, som er den anden af de to nye løver, er medstifter af selskabet CLIO, som ifølge pressemeddelelsen fra DR er landets største platform med digitale læringsmidler til folkeskolen.

Annonce:

CLIO blev solgt til Bonnier i 2018, og siden har Louise Herping investeret i flere tech-virksomheder. Hun bruger også tid på bestyrelsesarbejde og mentoring, skriver DR.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mia Wagner, men det har endnu ikke været muligt.

Læs også: Navnestrid, millioner og nedtur: Sådan er det gået deltagerne i 'Løvens hule'.