Michael fra 'Gift ved første blik': - Jeg ser en ny

Det endte ikke lykkeligt for ægteparret Michael Lundberg og Pernille Lundgaard i 'Gift ved første blik'.

Det var nemlig ikke kun den store afstand mellem deres bopæle, men også afstanden mellem deres politiske ståsted, der gjorde, at matchet ifølge Michael var 'crazy'.

Heldigvis er intet så skidt, at det ikke er godt for noget.

Michael har tidligere fortalt, at han efter programmet havde stor succes på Tinder, og til Ekstra Bladet afslører han nu, at han er begyndt at date en ny.

Men det er altså ikke ved hjælp af dating-appen, at Michael har fundet sin nye flamme.

Han har nemlig modtaget flere beskeder i sin indbakke fra kvinder, der har set ham i programmet, og særligt én af kvinderne fangede hans opmærksomhed.

- Vi havde sådan en god kommunikation på skrift, og så skulle vi jo ses, fortæller han og fortsætter:

- Det er egentlig lidt sjovt. Hun skrev, at det var mærkeligt, at fremmede kvinder skrev til mig, fordi jeg har været i fjernsynet. Det, synes jeg, var ret sjovt skrevet, og så så hun pæn ud på sit billede, så den svarede jeg på, siger Michael.

Ikke kærester

Og selvom de endnu ikke er kærester, så tyder noget på, at det går rigtig godt mellem dem, for da Ekstra Bladet fanger Michael over telefonen, kan han nemlig også fortælle, at de to turtelduer er taget i sommerhus sammen.

- Vi er faktisk i sommerhus lige nu. Men vi må bare se, hvad der sker, og så håbe på, at det virker, lyder det.

