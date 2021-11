Michael Maze: Led af paranoia

Det kan godt være, det er mentalt hårdt at være jagtet af politi og efterforskere i en tv-leg, der - mens den står på - får adrenalinen til at pumpe og i nuet kan føles skræmmende virkelig.

Men deltagelsen i 'Jaget vildt' på Discovery+ var det rene vand i forhold til i 2019, hvor vennerne Michael Maze og Mikkel Kessler deltog i 'Vild med dans' i samme sæson.

Det fortæller Maze, da Ekstra Bladet møder ham til præsentationen af den nye udgave at programmet, hvor otte kendte danskere fordelt på fire hold skal forsøge at gemme sig for ordensmagten i mange dage.

- Jeg vil sige, at 'Víld med dans' - dén var hård! Der er ikke nogen af os, som er fødte dansere. Da sad nerverne mere uden på tøjet end indvendigt. Det var SINDSSYGT. 'Jaget vildt' var mere vores element, hvor vi skal prøve at flygte og finde på sjove ting at lave. På en eller anden måde var det mere afslappende, griner Michael Maze.

Michael Maze og Mikkel Kessler deltog i den samme sæson af 'Vild med dans', og Maze kalder det 'den største udfordring i deres liv'. Foto: Mogens Flindt

Han fortæller, at udfordringerne undervejs mindede lidt om at være en lille knægt igen.

- Vi lider begge to lidt af paranoia - det her med at du ikke ved, hvor de her efterforskere er. Det er ret stressende faktisk. Men det var én på opleveren - lidt som røvere og soldater, man legede som barn, og vi mener jo begge to, at vi kan gå på vandet nogle gange, så det var en udfordring, men pissesjovt, siger Michael Maze.

Michael Maze er nu restauratør, og det giver ham fortsat et kick og adrenalin i kroppen ligesom dengang, han var landets bedste bordtennisspiller. Foto: Jonas Olufson

Arbejdslivet er også pissesjovt for tiden for den tidligere elite-sportsudøver efter en ellers udfordrende coronanedlukning gange to. I 2019 åbnede han nemlig sammen med en makker caféen John & Woo på Amager, der i juni i år fik en søskende i Nordhavn.

- Jeg elsker alt ved det, og det er hårdt. Jeg er stadig vandbærer og skal lære en masse, men jeg kan selvfølgelig tage nogle ting med fra sportens verden ind i det.

- Jeg så dig faktisk stå og servere her i sommer, da jeg var i Nordhavn. Du er ikke bange for selv at trække i forklædet?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg gør det, der er nødvendigt at gøre - om det så er at vaske nogle gulve eller stå og sælge en fadøl i en udendørs bar. Det er jo ikke det værste sted at servere.

Det er noget af et karriereskift, Maze har foretaget, men rent faktisk er der ikke opstået et tomrum, efter karrieren sluttede, som man ellers ser det hos mange pensionerede stjerner, der i mange år kun havde ét mål: Sejr.

- Selvfølgelig kan man savne spændingen, og det, jeg savner allermest, er at stå i de store kampe og mærke adrenalinen lige inden, man går ind. Men jeg synes, jeg har formået at få adrenalinen ind på en anden måde nu. Hver dag er ny i den her branche, jeg nu er i, og meget af det kan jeg få ind under huden stadigvæk, for man ved aldrig, om der kommer gæster eller ingen gæster, siger café-ejeren.

