Midt i corona: TV3 amok i Mexico

TV3 træder speederen i bund og filmer hele to sæsoner af 'Paradise Hotel' midt i en coronatid. Programdirektør forsikrer, at sikkerheden er i top

Hvis man troede, at 'Paradise Hotel' lakkede mod enden, kan man godt tro om igen.

Den seneste sæson af programmet blev filmet i foråret 2019, men i 2021 vender realityprogrammet tilbage, og skruen er strammet gevaldigt hos Nent Group Danmark, der står bag blandt andet TV3. I denne måned begynder optagelserne, der atter vil have Rikke Gøransson som vært.

Derefter trykkes der genstart, hvorpå endnu en sæson filmes. Altså filmes der to sæsoner i streg.

Det bekræfter Nent Group Danmark over for Ekstra Bladet.

- Vi laver to sæsoner i år, fordi det produktionelt giver rigtig god mening - også i forhold til den virkelighed, vi står i p.t. Samtidig giver det os mulighed for at udvikle formatet og skabe nye rammer og twists, som vi synes, giver formatet noget nutidig kant. Vi gør det selvfølgelig også, fordi efterspørgslen fra fans af programmet har været stor, og det vil vi jo gerne imødekomme, siger programdirektør Kenneth Kristensen.

Mange overvejelser

Programmet optages i Mexico og består af omkring 20 deltagere, der dyster om præmien på 500.000 skattepligtige kroner. Udover deltagerne skal der findes logi og skabes trygge rammer for et helt produktionshold.

Her har man udviklet en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre både produktionen og deltagerne.

- Vi har gjort os mange overvejelser i forhold til at producere programmer under covid-19, og derfor har vi også en omfattende sikkerhedsplan, der vil sikre deltagerne og hele produktionsholdet under deres ophold. Vi har i den forbindelse nedsat et særligt 'risk assessment team', der løbende risikovurderer og opdaterer planen for afvikling af optagelserne, så vi følger de nyeste retningslinjer, siger Kenneth Kristensen.

Startcastet i den seneste sæson af 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Han fortæller, at det såkaldte 'risk assessment team' arbejder på tværs af Norden og i tæt samarbejde med Mastiff, der producerer 'Paradise Hotel' på vegne af Nent Group Danmark. Det var samme metode, der blev benyttet, da svenskerne i efteråret producerede 'Paradise Hotel'.

- Derudover indebærer sikkerhedsplanen blandt andet massiv testning af alle involverede i produktionen - før og løbende under optagelserne samt en isolationsstrategi, hvor både produktionshold - også størstedelen af det lokale produktionshold - og deltagerne indgår i en isolationsboble, når de ikke er på Paradise Hotel eller optageområdet. Den del af det lokale produktionshold, der ikke indgår i isolationsboblen, testes selvfølgelig også, inden de træder ind på optageområdet, siger Kenneth Kristensen.

- Rejser frarådes, og verden er lukket land for mange danskere. Hvad vil I sige til dem, der kan føle sig provokeret af, at man rejser til Mexico for at lave realityfjernsyn?

- Det var en ultimativ betingelse for os, at vi havde en plan, der kunne sikre både deltagernes og produktionsholdets sikkerhed under deres ophold. Det har vi nu, og den følger de danske sundhedsmyndigheders retningslinjer og indebærer i tillæg massiv testning af både deltagerne og produktionsholdet – før og løbende under opholdet.

Rikke Gøransson vil atter indtage sin vante værtsrolle. Foto: Janus Nielsen

Ifølge Kenneth Kristensen er det ikke tilfældigt, at man optager to sæsoner i rap. Selvom programmet har prydet kanalen siden 2005, er populariteten intakt.

- Siden vi i 2019 gjorde det til et rent streamingprodukt, er det blevet ét af vores absolut mest sete programmer på Viaplay og Viafree i Danmark. 'Paradise Hotel' har været en central del af vores programudbud i mere end 15 år, så for os er det alle realityprogrammers moder, og det er vi pavestolte af at have været med til at skabe, jubler han.