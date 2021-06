Midt i EM-brag: TV3-medarbejder faldt om med hjertestop

En tekniker faldt om og havde brug for akut førstehjælp under Viaplays dækning af kampen mellem Sverige og Ukraine tirsdag aften

Under fodboldbraget imellem Sverige og Ukraine tirsdag aften, der blandt andet blev sendt på Viaplay, udbrød der pludselig drama i Viaplays (og dermed også TV3's) studie, da en tekniker fra produktionen faldt om med hjertestop.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Kim Mikkelsen, der er sportschef på TV3, episoden.

- Jeg kan bekræfte, at der var en medarbejder, der fik det dårligt, og vedkommende havde brug for at få akut førstehjælp, siger Kim Mikkelsen.

Han fortæller, at der var omkring 10-15 medarbejdere til stede, da episoden fandt sted under deres sending af fodboldkampen.

- Det var en meget dramatisk og voldsom oplevelse. Det er det jo, når der skal gives førstehjælp, siger sportschefen og fortsætter:

- Ikke mindst for de kolleger, der trådte til og hjalp med at give førstehjælp, ringede 112 og gjorde vejen fri for ambulancen. Men vedkommende fik hurtigt meget kyndig førstehjælp. Vi har en kollega, der er tidligere sergent, som tog styringen og fik sat gang i resten af medarbejderne, så han hurtigt fik den hjælp, han behøvede.

Signe Vadgaard var ifølge Kim Mikkelsen en af dem, der var til stede i studiet, da episoden fandt sted. Foto: Peter Kristensen

Har det godt

Kim Mikkelsen fortæller, at medarbejderen, der faldt om, efter omstændighederne har det godt.

- Han var vågen, inden han blev kørt på hospitalet, og i dag har han det efter omstændighederne godt og er ikke i livsfare.

Ifølge sportschefen har der tirsdag og onsdag været ekstra fokus på medarbejderne hos Nent, der står bag både Viaplay og TV3, inden det onsdag aften går løs med endnu et studie på Viaplay.

- I går fik vi en krisepsykolog til at komme forbi. Han kom i går ved 23-tiden og talte med omkring ti kollegaer, der havde brug for at tale det igennem. Det hjalp meget. Samtidig kom beskeden ind om, at medarbejderen havde det godt, og det var selvfølgelig også en lettelse, siger Kim Mikkelsen og fortsætter:

- Vi har selvfølgelig også fulgt op i løbet af dagen i dag, og det vil vi gøre løbende de næste dage, når medarbejderne har brug for det. Men vi er klar igen i aften, hvor vi sender, og Signe (Vadgaard, der var i studiet, red.) er klar til at gå i studiet og er ved godt mod. Selvom hun - sammen med alle andre - naturligvis er påvirket af det.

Stolt af medarbejderne Episoden i studiet sker blot få dage efter, at fodboldspilleren Christian Eriksen faldt om med hjertestop på banen i Parken. - Episoden med Eriksen var især hård for den håndfuld kolleger, der var i Parken, og der var flere, der var påvirkede af det, siger Kim Mikkelsen og fortsætter: - Det her er blevet oplevet som mere dramatisk for medarbejderne, fordi det skete i det rum, de stod i, hvor der var 15-20 mennesker til stede. Det er et chok for alle, siger han. - Men jeg er meget glad og stolt af den måde, medarbejderne har håndteret det på, og vi støtter hinanden i den her tid. Tirsdag aften kunne man høre, hvordan kommentatorerne på Viaplay imod sædvanen ikke stillede om til Goal Show. I stedet blændede de op med pauseunderholdning med henvisning til, at en kollega 'havde fået det skidt'. - Vi skulle normalt have haft Gold Show nu, men vi har haft et uheld hos en af vores kolleger. Vi ønsker vores kollega god bedring, lød det i stedet fra kommentatoren. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har været i kontakt med Signe Vadgaard, der oplyser, at hun på nuværende tidspunkt ikke har nogen kommentarer til sagen. Kim Mikkelsen fortæller, at ingen af personerne, der var til stede i studiet, har lyst til at kommentere episoden.

