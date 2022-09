Midt i fyringsrunde: DR åbner ny redaktion i Australien

Det er ikke mere end et par timer siden, at 47 medarbejdere i DR fik besked om, at de står over for en fyreseddel.

Nu har DR ifølge fagbladet Journalisten på et møde for medarbejderne meddelt, at der inden længe åbner en afdeling af DR Nyheder i Australien.

Det betyder, at nattevagterne i DR Byen nedlægges, og at fem nye stillinger i Australien skal erstatte dem. Redaktionen forventes dog først at være i drift i sommeren eller efteråret 2023.

Det danske nyhedsbureau Ritzau gør allerede brug af modellen, hvor medarbejdere kan være på arbejde i dagtimerne i Australien og dermed opdatere nyhedsstrømmen herhjemme natten igennem.

Omprioritering

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet har 14 medarbejdere i DR Nyheder og 33 medarbejdere i DR Kultur, Børn og Unge tirsdag formiddag blevet prikket på skulderen af ledelsen med beskeden, at man har i sinde at fyre dem.

Fyringerne skyldes ifølge DR's ledelse omprioriteringer.

'Det er helt afgørende, at vi investerer mere i DRTV og DR LYD, så de bliver levende og attraktive digitale indgange til vores indhold. Danskerne skal inviteres indenfor, og vi skal give dem en personlig oplevelse og sikre, at de vender tilbage igen og igen. Flest muligt skal både opdage, se og høre det gode indhold, vi laver hver dag', udtaler DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn i en pressemeddelelse fra DR om fyringsrunden.

Fyringsrunden har betydet, at medarbejderne i DR Debat og DR Kultur har valgt at nedlægge arbejdet indtil onsdag morgen.

Ekstra Bladet har i flere timer forsøgt gennem DR's presseafdeling at få en kommentar fra ledelsen i DR. Det har dog endnu ikke været muligt.