Midt i Pyrus-kaos: Spiser 'negerboller' i julekalender

Pyrus-skaber Martin Miehe-Renard undrer sig over TV 2's beslutning om at tage 'Alletiders julemand' af sendeplanen og TV 2 Play

TV 2 har ikke taget stilling til, hvorvidt kanalen vil genudsende julekalenderen 'Brødrene Mortensens Jul', der indeholder et afsnit, hvor ordnet 'negerboller' gentagne gange bruges

'Nissebøger og negerboller.'

Sådan lyder titlen på 12. afsnit af julekalenderen 'Brødrene Mortensens Jul'. En julekalender, som TV 2 sidste år genudsendte på TV 2 Play.

Men hvorvidt den - ligesom 'Alletiders Julemand' - har været genudsendt for sidste gang, kan TV 2 ikke svare på.

'Det er der ikke taget stilling til. Vi vurderer vores indhold løbende og især vores indhold til børn,' skriver TV 2 i et mailsvar til Ekstra Bladet.

'Fravalget af 'Pyrus - Alletiders Julemand' er en samlet vurdering af hele julekalenderen. Der er ikke kun tale om én enkelt scene. Ja, 'Brødene Mortensens Jul' har været genudsendt tidligere. Vi lærer noget hver dag og udvikler os som mediehus og har konstant et aktuelt blik på, hvor grænsen går, særligt i indhold der henvender sig til børn', fortsætter svaret.

I 2021 genudsendte TV 2 julekalenderen 'Brødrene Mortensens Jul'. Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix

I ‘Brødrene Mortensens Jul’ præsenteres vi for karakteren Wilhelm, der er blevet sur på julen. Afsnit 12 handler om, hvem af Wilhelm og hans kusine fra Jylland, Beatrice, der kan spise flest flødeboller.

Omtrent to minutter inde i afsnittet er ordet 'negerboller' sagt fem gange:

'Mouritz, kom ned. Det er en historisk dag. Du skal se mig æde 24 negerboller,' råber Wilhelm blandt andet.

Forældet skildring

I sidste uge valgte TV 2 at skrotte julekalenderen 'Alletiders Julemand'.

Baggrunden for TV 2's beslutning var, at der i julekalenderen er scener, der 'indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn', lød det fra Mette Nelund, der er konstitueret fiktionschef hos TV 2 i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Her henviste kanalen blandt andet til, at der i sangen 'Gi' mig guf og gi' mig godter', som vises flere gange fordelt over julekalenderens 24 afsnit, danser børn rundt klædt ud som flødeboller, mens de er malet sorte i ansigtet.

Og i afsnit otte bliver tre drenge skældt ud og dyppet i blæk, fordi de driller en dreng med hans hudfarve.