Milliongæld i 'Luksusfælden': Nej til eksperterne

Selvom Jakobs gæld stod i vejen for Jakob og kæresten Lenes drøm om at købe et hus, så takkede de nej til eksperternes tilbud i 'Luksusfælden'

Jakob og Lenes drøm om at købe et fælles hus røg langt væk, da parret valgte at afvise 'Luksusfældens' eksperters tilbud om hjælp til at afvikle Jakobs gæld.

Parret fik tre muligheder at vælge imellem, der kunne være en løsning på at få Jakobs gæld ud af verden, men I alle mulighederne skulle Lene hjælpe til med at afvikle Jakobs gæld. Det ville hun ikke.

- At Lene ikke vil hjælpe med at afvikle på mig gæld, har jeg næsten vidst lige fra, at jeg gik ind i det her. Der skulle meget til, før hun ville hjælpe mig og ofre alle de ting, hun har, hendes opsparing og så videre, siger Jakob i programmet.

Parrets afvisning af tilbuddet betød, at eksperterne ikke havde mulighed for at lave aftaler med kreditorerne om at nedbringe Jakobs gæld. At det ikke blev til noget, tog den 32-årige murerlærling Jakob dog ikke alt for tungt:

- Jeg har det skam okay og er afklaret med det, men øv, at man ikke kunne komme frem til en løsning, der kunne hjælpe mig. Jeg ved godt, I kom med tre løsninger, men det var ikke noget, der kunne være en del af mit og Lenes liv.

Kæresten Lene havde ikke lyst til at skulle betale af på Jakobs gæld. Hun håber dog, at der stadig kan komme noget godt ud af deltagelsen i programmet:

- Jeg håber ikke, at det bliver spild af tid, at 'Luksusfælden' har været der. Jeg håber, at de har været med til at sætte gang i Jakob, fortæller Lene i 'Luksusfælden'.

Det har ikke været muligt at få et interview med Jakob og Lene.

