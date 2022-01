Millionkrig på DR: Har tudet hele ugen

Der var skønhedsbehandlinger i hjemmet på programmet, da DR torsdag aften sendte et nyt afsnit af 'Løvens hule'.

Her dukkede Maria Refsgaard og Louise Bencard nemlig op for at pitche virksomheden Beauty Boosters, der hurtigt fangede interessen fra flere af løverne.

Det endte i en mindre budkrig, og efter hårde forhandlinger, der kunne gøre enhver krejler på Hjallerup Marked stolt, forlod iværksætterduoen studiet med en investering på samlet én million kroner for 20 procent af selskabet fra Christian Arnstedt og Mia Wagner.

- Det var virkelig overvældende. Vi havde slet ikke regnet med, at det ville gå sådan. Vi kom jo bare ind og bad om 300.000 kroner, og så var startbuddet på en million. Det var helt vildt, siger kvinderne til Ekstra Bladet.

Det højere beløb betød dog også, at de måtte afgive lidt mere af selskabet, end de egentlig havde planer om, da de mødte op.

- Det var også derfor, det blev en krig til sidst. Det er klart, at vi gerne ville give plads til udvikling og afgive så lidt som muligt, men det var nogle sultne løver, griner Louise Bencard.

Beastmode

Selskabet blev stiftet i slutningen af 2019, og i en stor del af virksomhedens levetid har den været hårdt påvirket af nedlukninger på grund af coronavirussen.

- Så det var vildt, at vi med så kort en historie kunne lande den aftale, jubler de.

Men selv om de var stolte af løvernes store interesse, skulle de alligevel have presset det sidste ud af forhandlingerne, og især Louise Bencard kæmpede for et højere beløb.

- Vi gik bare på autopilot. Da Christian begyndte at nævne, at der er mulighed for at lave en makeuplinje, der zonede Maria totalt ud og hørte nærmest ikke resten af, hvad der blev sagt. Og jeg gik bare i beastmode, griner Louise og understreger, at hun følte sig ret sikker på, at hendes tilgang ikke ville skræmme løverne væk, som det ellers tidligere er set i programmet.

Har tudet hele ugen

Siden programmet har Beauty Boosters åbnet et akademi, hvor de skal uddanne negleteknikere, som forhåbentlig efterfølgende skal blive en del af platformen.

Derudover har de netop lanceret den makeupserie, der blev talt om i afsnittet, og det er noget, der især har fået glæden frem hos Maria Refsgaard, der er uddannet makeupartist.

- Ideerne til makeupserien har været på tegnebrættet i flere år, og nu har vi fået hjælp til, at det kunne lade sig gøre hurtigere, end vi turde håbe på, siger hun og fortsætter:

- Det er helt vildt, at det nu er blevet til virkelighed. Jeg har tudet hele ugen og været så glad og spændt. Når man er i det fag og har arbejdet med det i mange år, så er det den største drøm for mange makeupartister at lancere deres eget brand, siger hun.

På sigt er det planen, at Beauty Boosters-akademiet skal tilbyde uddannelser i alle de ydelser, der bliver tilbudt på hjemmesiden, mens konceptet også skal udvides til flere områder i Danmark i år, men de også håber på at kunne ekspandere til udlandet i løbet af få år.

