Millionstrid om 'falsk' trailer: Hun var ikke med

En dommer i USA har åbnet for muligheden for, at vrede fans kan sagsøge filmselskaber, hvis de giver falske forhåbninger i deres film-trailers

Det er ikke altid, film lever op til forventningerne fra traileren.

Og en kendelse fra en amerikansk dommer tirsdag betyder, at det fremover kan få juridiske konsekvenser for de amerikanske filmselskaber.

To amerikanske mænd blev særdeles skuffede, da de hver især betalte 28 kroner for at leje Beatles-dystopien 'Yesterday' fra 2019 i håb om at få et glimt af den 34-årige cubansk-spanske skuespiller Ana de Armas - som de var blevet 'lovet' i traileren.

For 'James Bond'-skuespilleren Ana de Armas var i mellemtiden blevet skrevet ud af filmen. Derfor kræver de som repræsentanter for et gruppesøgsmål over 35 millioner kroner fra filmselskabet Universal for den 'falske' trailer.

Det skriver Variety.

Søgsmålet kom i januar, men tirsdag afgjorde den amerikanske dommer Stephen Wilson, at søgsmålet er gyldigt og kan køre videre, hvilket åbner for en helt ny juridisk problematik for filmselskaberne.

Tvunget i retten

Universal havde håbet på at kunne affeje søgsmålet og gemme sig bag reglerne for ytringsfrihed og kunstnerisk udtale.

Men det fik de altså ikke lov til af dommeren, eftersom en trailer først og fremmest må betragtes som et kommercielt produkt.

'Universal har ret i, at trailere indeholder en grad af kreative og redaktionelle skøn, men det opvejer ikke den kommercielle natur i en trailer', skriver dommeren ifølge Variety.

Nu håber de to sagsøgere, Conor Woulfe og Peter Michael Rosza, at de får godkendt ansøgningen om at føre sagen som et gruppesøgsmål, så sagen kan køre videre.

