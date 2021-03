Millionsucces for 'Løvens hule'-virksomhed: Fordobler fortjenesten

For omtrent et år siden kunne indehaver af virksomheden SalesStyling, Louise Holm, forlade DR-programmet 'Løvens hule' med en millioninvestering.

Mia Wagner så muligheder i forretningen, der specialiserer sig i indretning af boliger, der er til salg, med det formål at få dem solgt hurtigere, og hun investerede 1,4 millioner kroner for 50 procent af virksomheden.

Og det lader bestemt ikke til at have været en dum investering.

I det netop offentliggjorte årsregnskab for SalesStyling fremgår det, at virksomheden siden sidste års regnskab har fordoblet bruttofortjenesten.

For 2019 lød den på 2.781.000 kroner, mens den for 2020 er steget til 5.883.773 kroner.

Succesen ses også på virksomhedens overskud, der for 2020 lyder på 1.377.167 kroner sammenlignet med 1.166.000 kroner i 2019.

Til Ekstra Bladet fortæller Louise Holm, at der trods coronanedlukningen, og de udfordringer den har ført med sig, har været fart på det sidste år.

- Der er sket meget. Det er gået stærkt. Vi blev jo kastet lige ud i coronakrisen efter 'Løvens hule', så det var lidt af et chok. Men jeg synes, at vi er kommet stærkt igennem det. Både mine ansatte og jeg var gode til at få sat skub i det igen, siger hun.

Louise Holm har kunnet bruge fremgangen i virksomheden til at ansatte flere, så hun ikke skal have helt så mange bolde i luften selv. Foto: Patrick Kirkby

Knokler hårdt

Det seneste år er hun således også gået fra at kunne beskæftige tre personer udover sig selv til en stab på hele 14 ansatte.

- Vi kan se, at vi rykker os. Vi bliver hele tiden bedre til det, vi gør, og jeg oplever stor tilfredshed både hos vores kunder, men også blandt mine medarbejdere. Vi har et godt team, og jeg går op i, at vi skal arbejde i et sundt tempo. Man kan nemt vækste sig selv ihjel, siger hun og fortsætter:

- Jeg har også fået taget en masse ting af mine skuldre ved at ansætte en sælger i sommer. Som iværksætter har man jo mange kasketter på hele tiden, så nu har jeg fået mere tid til familien også, selvom jeg stadig knokler hårdt. Mit drive og engagement er det samme som i starten, det er bare blevet mere fokuseret.

Coronanedlukningen betød dog, at hun måtte lægge strategien om at komme ud i landet og promovere virksomheden efter deltagelsen i det populære tv-program om fra den ene dag til den anden.

SalesStyling specialiserer sig i boliger, der skal sælges, men laver også indretning for både private og virksomheder. Foto: PR-foto

- Det var lidt et chok. Man vidste ikke lige, hvilket ben man skulle stå på, og hverdagen blev vendt godt og grundigt op og ned. Jeg havde for eksempel glædet mig til at holde en masse foredrag og komme ud og promovere virksomheden ved at tale med folk, men den del lukkede ned en måned efter programmet, siger Louise Holm og fortsætter:

- Det har selvfølgelig også åbnet nogle døre for at lave nogle digitale arrangementer og løsninger, men jeg havde glædet mig til at møde en masse mennesker og sætte gang i nogle forretninger.

