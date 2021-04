Mine muskler er større end min hjerne

Badejernet Lukas er en del af startcastet i den nye sæson af 'Paradise Hotel'. Og den veltrænede overkrop er han ikke kommet sovende til.

Som Lukas selv beskriver det, går han nemlig mere op i 'store muskler end en stor hjerne'.

- Jeg læser ikke så mange bøger. Jeg går ikke op i at blive klog. Jeg kan meget bedre lide at løfte noget jern, og se mine muskler blive større i stedet for at se min hjerne blive større, siger Lukas til Ekstra Bladet, da bladet fanger ham over telefon forud premieren på 'Paradise Hotel'.

Han mener, at det er vigtigt at se godt ud over for pigerne, men han understreger også, at han træner for at øge sin egen glæde.

Og som han stolt selv præsenterer, at hans muskler betyder mere end en klog hjerne. Så er Lukas heller ikke bleg for at indrømme, at seerne kan glæde sig til at se en sjov og blank fyr, når sæson 17 ruller over skærmen.

- Seerne vil selvfølgelig tænke, at jeg er dum, siger Lukas.

Synes du selv, at du er dum?

- Nej, det synes jeg ikke.

Hvorfor tror du så, at andre vil synes, du er dum?

- Jeg siger mange mærkelige og dumme ting. Jeg tror, jeg fremstår dum.

- Første gang var bare magisk

Men bag de hurtige kommentarer og store muskler gemmer sig en genert 21-årig jyde, der efter sin deltagelse i 'Paradise Hotel' er blevet mere åben.

- Det er blevet nemmere for mig at snakke med nye mennesker, siger Lukas.