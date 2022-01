Minister raser over Netflix-hit

Den danske skuespiller Søren Bregendal medvirker i sæson 2 af Netlix' Emily in Paris serie. Se traileren her.

'Emily in Paris' har mange fans verden over. Den ukrainske kulturminister, Oleksandr Tkachenko, er ikke en af dem

Netflix har skabt lidt af et hit med tv-serien 'Emily in Paris', der var blandt de nominerede til årets komedieserie ved 2021-udgaven af Emmy-uddelingen.

Seriens anden sæson, der har danske Søren Bregendal på rollelisten, havde premiere på streamingtjenesten i december, og den møder nu stor kritik fra Ukraine. Landets kulturminister er nemlig ikke specielt imponeret af, hvordan ukrainere bliver fremstillet.

Det er karakteren Petra, en uuddannet tyv uden modesans, der har fået ham til at rase. Det skriver flere medier - heriblandt Daily Mail og Daily Mirror.

- I 1990'erne og 2000'erne blev ukrainere primært fremstillet som gangstere. Det har ændret sig over tid - men ikke i dette tilfælde. I 'Emily in Paris' har vi en uacceptabel karikatur af en ukrainsk kvinde. Det er stødende, siger Oleksandr Tkachenko ifølge medierne.

- Er det sådan, Ukraine skal ses i udlandet? Som folk, der stjæler, får alt gratis og frygter at blive deporteret. Sådan burde det ikke være.

Det er karakteren Petra (til højre), der har fået kulturministeren op i det røde felt. Foto: Stéphanie Branchu/Netflix

Oleksandr Tkachenko er lykkedes med at få kontakt til Netflix, der ifølge ham ikke var afvisende over for kritikken.

- De takkede mig for feedbacken og var lydhøre omkring de bekymringer, de ukrainske seere har med det billede af den ukrainske kvinde. Vi aftalte, at vi i 2022 vil være i tæt kontakt for at undgå den slags ting, siger ministeren.

Lily Collins, der er datter af musikeren Phil Collins, spiller hovedrollen som amerikanske Emily Cooper, der flytter fra Chicago til Paris, da der pludselig åbner sig en spændende jobmulighed for hende.

Seriens første to sæsoner har i alt 20 afsnit. Det vides endnu ikke, om der kommer flere sæsoner.