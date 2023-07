Minus 318 millioner: Podimo tredobler underskud

Det er dyrt at lave podcast.

Podcastplatformen Podimo gik sidste år i mål med et bankende underskud på 317,6 millioner kroner.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for 2022, skriver MediaWatch.

Til sammenligning lød underskuddet året forinden på kun på 111 millioner kroner.

Pengetanken er dog langtfra tømt.

Siden lanceringen har Podimo nemt rejst mere end 1,3 milliarder kroner over fem investeringsrunder, og i slutningen af 2022 lød egenkapitalen på 722,7 millioner.

Stift og sælg

Det er blandt andet pianisten Nikolaj Koppel og serieiværksætteren og administrerende direktør i Podimo Morten Strunge, der var med til at lancere podcast- og lydbogstjenesten i 2019.

Morten Strunge har allerede stiftet - og solgt - en lang række selskaber.

Blandt andet teleselskaberne Onfone, der blev solgt til TDC for et trecifret millionbeløb i 2011, samt Plenti, der også blev solgt til TDC i 2017 for 74 millioner.

I 2016 var det e-bogstjenesten Mofibo, der røg gennem kasseapparatet og blev solgt for for 100 millioner kroner.

Podimo ûber alles

En del af forklaringen på virksomhedens enorme underskud, er, at Podimo ApS har satset på at lancere platformen i udlandet. En satsning, som indtil videre tæller otte lande, heriblandt Tyskland, Spanien og Mexico.

Som en del af udvidelsen opkøbte Podimo derfor den hollandske podcastproducent Dag en Nacht i forbindelse med udrulningen i Holland, der kort efter blev fulgt op af Podimos lancering i Finland og Mexico.

Derudover foretog Podimo en nedskrivning på immaterielle aktiver på 52,8 millioner kroner i en kategori, der blandt andet indebærer virksomhedens aftaler og indholdsleverandører.

