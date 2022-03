Mirakel: Kæmpe kovending

Der arbejdes nu på højtryk for at få Rachel Zegler med til årets oscaruddeling

Den 20-årige 'West Side Story'-stjerne Rachel Zegler bliver måske alligevel en del af årets oscaruddeling.

Tidligere på ugen udtrykte hun ellers skuffelse over ikke at være inviteret til årets største filmfest.

'Jeg har prøvet alt, men det ser ikke ud til, at det kommer til at ske,' skrev hun blandt andet og gjorde sig klar til at følge uddelingen fra sofaen i 'joggingbukser og kærestens uldskjorte'.

'Jeg vil heppe på 'West Side Story' fra min sofa og være stolt af det arbejde, vi så utrætteligt udførte for tre år siden. Jeg håber, der sker et mirakel i sidste øjeblik, og jeg kan fejre vores film sammen med de andre, men hey, sådan går det nogle gange, tænker jeg. Tak for alt chokket og forargelsen - jeg er også skuffet. Men det er okay. Så stolt af vores film,' skrev Zegler på Instagram.

Rachel Zegler som Maria i 'West Side Story'. Foto: Niko Tavernise

Miraklernes tid er ikke forbi

Men nu ser det ud til, at miraklet er sket. I hvert fald skriver The Hollywood Reporter, at Zegler nu i sidste øjeblik er blevet inviteret til at præsentere en pris ved uddelingen, som foregår i Dolby Theatre i Hollywood natten til mandag.

Rachel Zegler er lige nu i London for at optage 'Snehvide', men der arbejdes på højtryk for at ændre tidsplan, så hun komme på scenen i Los Angeles.

Rachel Zegler har en af de bærende roller i musicalen 'West Side Story', som er instrueret af Steven Spielberg. Filmen er nomineret i syv oscarkategorier, men Zegler var ikke personligt nomineret, så oscarakademiet var ikke forpligtet til at invitere hende, ligesom Disney, som står bag 'West Side Story', ikke var forpligtet til at udlevere en af de billetter, som de var blevet tildelt.

Men miraklernes tid er altså ikke forbi.

Ariana DeBose kan skrive historie, hvis hun vinder en oscar for bedste kvindelige birolle natten til mandag. Foto: Niko Tavernise

Husk du kan følge oscaruddelingen her på ekstrabladet.dk natten til mandag.

