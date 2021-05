Misser finalen: - Det var brandærgerligt

Så gik den ikke længere for Kim og Rune, der i fredagens semifinale i 'Lego Masters' på TV 2 måtte se sig slået på målstregen.

Den 57-årige far og 22-årige søn fra Hvidovre blev således det sidste hold i programmets første sæson, der måtte pakke klodserne og tage hjem uden chance for at vinde det eftertragtede trofæ i Lego.

Til Ekstra Bladet fortæller de dog, at det ikke kom som nogen stor overraskelse.

- Feltet var så stærkt, og vi vidste godt, at der var et hold, der skulle hjem. Vi havde været i farezonen før, så vi var ikke sikre på at gå videre. Men vi klarede det alle sammen godt, så der var ikke noget, der var givet på forhånd, siger Rune, og Kim tilføjer:

- Det var da brandærgerligt, og vi ville gerne have haft finalen med. Men vi er glade for, at vi kom så langt.

Kim pointerer, at deres byg nok manglede lidt på historiedelen.

- Vi manglede måske den helt rigtige historie. Søren sagde jo, at han havde svært ved at se historien og vores idé med stjernerne på himlen, så det var nok også det, der gjorde udslaget, siger Kim.

Rune og Kim har en stor force, når det kommer til at bygge middelalderinspirerede modeller. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Masser af kvalitetstid

Selvom far og søn altså ikke ender med at kunne stille trofæet på kaminhylden derhjemme, har de fået mange gode ting med hjem fra deltagelsen.

- Det har været en oplevelse at være med. Jeg ved ikke, hvad vi havde forventet, da vi begyndte, men det greb pludselig om sig og blev ret spændende. Vi havde ikke forestillet os, at vi kunne nå så langt, vi var bare glade for at være med, siger Kim.

- Det var spændende at se alt det bagom tv-programmet, hvordan det fungerer. Og så var det hyggeligt med de andre, der var mange søde mennesker, supplerer Rune.

Og de mange timer under pres i de forskellige udfordringer var heller intet problem.

- Vi har i forvejen en masse kvalitetstid sammen og laver mange aktiviteter sammen, så det var ikke noget nyt. Og der var ikke nogen tidspunkter, hvor vi kom op at toppes, selvom man jo godt kan snerre lidt ad hinanden ind imellem. Men når vi først var i gang med ideen, gik det godt, siger Kim.

I finalen, som sendes 4. juni, dyster de tre resterende hold om at blive årets 'Lego Masters'. Det er Lasse og Esben, Marvin og Jonas samt Magnus og Frederik.

Har du fulgt med i den første sæson af 'Lego Masters'? Så vil du måske blive overrasket over alle de ting, du ikke ved om programmet. Dem kan du læse om her.

'Lego Masters' kan ses på TV 2 og TV 2 Play, og kanalen søger allerede nu deltagere til næste sæson.