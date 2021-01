Mistede alt før 'Løvens hule': Sådan går det nu

Iværksætteren Henrik fra Odense kæmpede hårdt for at få virksomheden til at fungere, men det kneb med salget - derfor søgte han hjælp i DR1-programmet

Fynboen Henrik Andersen har viet fem år af sit liv til 'LIKEconcrete', der udvikler beton-genstande til boligen, og det har kostet ham dyrt.

- Jeg havde stort set mistet alt, hvad jeg investerede - penge, ægteskab og børn. Vi kan gå på markedet med en helt anden beton end alle andre i hele verden, men Henrik Andersen er skide dårlig til at sælge, forklarer Henrik Andersen til Ekstra Bladet.

Henrik Andersen lagde derfor alt ind på at komme til 'Løvens hule', og han var forberedt til hudløshed, men 10 minutter inden han skulle give sin salgstale, gik det galt.

- Jeg skulle have læst efter i kontrakten - på tv er det ikke godt at have stribet skjorte på, så de bad mig om at smide skjorten, så jeg stod med min one-pack og hvide T-shirt, forklarer Henrik, der blev meget nervøs, efter tingene ikke gik som planlagt.

Tæt på største deal nogensinde

Men heldigvis tog løverne rigtig godt imod fynboen, og efter ros fra Jesper Buch kunne Henrik slappe mere af.

- Du er bedre end samtlige kopper kaffe, jeg har fået i dag tilsammen, lød det blandt andet fra Jacob Risgaard, der også endte med at lave en aftale med Henrik Andersen på 250.000 kroner for 33% af virksomheden.

Det var ellers alt for højt for Henrik, der derfor forsøgte at presse procenten - men Risgaard gav sig ikke.

- Til sidst kunne jeg jo godt høre, at enten hoppede jeg med, eller også var der ingen aftale - så gav jeg mig selvfølgelig. Det vigtigste var at få en aftale, forklarer Henrik Andersen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jacob Risgaard, Henrik Andersen og bySommers adm. direktør, Jesper Sommer. Foto: Katrine Boegh

Opdaget nye sider af sig selv

Løverne var meget begejstrede over Henriks personlighed, og de foreslog ham at kaste sig ud i YouTube og podcast for at promovere virksomheden.

- Det var et smaddergodt råd. Jeg anede ikke, at jeg havde talent for det. Den side havde jeg aldrig selv opdaget, forklarer Henrik Andersen.

Henrik er glad for de kompetencer, som Jacob Risgaard kunne tilbyde. Efter programmet har 'LIKEconcrete' blandt andet lavet en grossist-aftale gennem Jacob Risgaards netværk, så Henrik Andersen får frie hænder til at fokusere på virksomheden.

- Nu kan jeg for første gang i mit iværksætter-liv fokusere på det, jeg er god til. Nu skal jeg være kransekagefigur, og det har jeg det rigtig godt med, forklarer Henrik, der dog har meget arbejde foran sig endnu.

Pizzaer afvist af løverne: Nu er de i over 200 butikker

Risgaard ikke tilfreds

- Det er først nu, det hele starter, forklarer Henrik, der har ansat fem på fuldtidsansatte og syv studentermedhjælpere og investeret i nye 3D-printere.

Før firmaet for alvor kan sætte gang i salget, skal produktionen dog højere op.

- For nylig sad jeg i møde med Jacob Risgaard, hvor jeg stolt fortalte, at vi snart kunne producere 500 emner om dagen. Jeg var megastolt, siger Henrik, der dog tilføjer, at Risgaard på ingen måde var imponeret:

- Så på næste møde skal jeg fremlægge en plan om, hvordan jeg kan producere 2000 emner om dagen - så vi knokler helt vildt, fortæller Henrik Andersen, der har ordre liggende for tre millioner kroner.