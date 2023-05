Da danske Helene Hüttmann flyttede til Dubai for seks år siden, var det med en opsparing til tre måneders ophold i ørkenstaten. Hun allierede sig med en virksomhed, der skulle hjælpe hende med at sætte hendes virksomhed op, men det endte ikke, som hun håbede på

Som 24-årig er det ikke nemt at stå på egne ben i et nyt land og med en ny virksomhed, der er under opstart.

Det kan Helene Hüttmann skrive under på.

Da hun flyttede til Dubai for seks år siden, var hun blot 24 år gammel, og hun var ved at starte sin første virksomhed.

Til at hjælpe sig med det praktiske arbejde havde hun allieret sig med en dansk forretningsmand. En forretningsmand, der kort tid efter viste sig at være en svindler.

- Jeg havde en hård start, siger Helene Hüttmann i EB+'s nye reportageserie 'Helenes drøm i Dubai'.

Ekstra Bladet har fulgt iværksætteren og hendes liv i ørkenstaten, hvor det glamourøse liv går hånd i hånd med benhårdt arbejde.

Hør Helene Hüttmann fortælle, hvordan hun mistede hele sin opsparing. Det sker i andet afsnit af serien 'Helenes drøm i Dubai'.

Blod, sved og tårer

Det har bestemt ikke været en dans på roser at få succes i ørkenstaten.

Tværtimod.

For ud over mødet med føromtalte svindler flyttede hun til Dubai med en enkelt kuffert og ikke mange penge på lommen. Vejen til at blive en succesfuld iværksætter var svær, men drømmen stor:

- Det krævede blod, sved og tårer at starte op som selvstændig, har hun udtalt til Ekstra Bladet, hvor hun også kom med en speciel opfordring til dem, der tror, at det bare er ren badeferie at tage til Dubai og skabe en karriere:

- Folk skal bare prøve det. Dem, der synes, at det er så nemt, de kan bare komme herned, siger Helene Hüttmann.

