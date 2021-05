Mistede kæmpe rolle: - Det er hjerteskærende

Emily Blunt er meget ærlig omkring, at det gjorde ondt at miste rollen til Scarlett Johansson

Black Widow kunne have været en hel anden, hvis skuespilleren Emily Blunt ikke var bundet op af en anden kontrakt.

I et interview i The Howard Stern Show fortæller den 38-årige skuespiller om, hvordan hun skulle have spillet superhelten Black Widow i Marvel-univeret.

Rollen gik som bekendt ikke til Emily - men til Scarlett Johansson, fordi Emily ikke kunne komme ud af en anden kontrakt.

- Jeg vil faktisk rigtig gerne opklare denne her historie. Jeg havde en kontrakt på, at jeg skulle spille med i 'Gullivers Travels'. Jeg ville slet ikke være med i den, fortæller hun.

Faktisk var det ret hårdt for skuespilleren ikke at få den ønskede rolle.

- Det var hjerteskærende, fordi jeg faktisk rigtig gerne vil stå bag mine beslutninger og de film, jeg medvirker i, så det var hårdt.

Scarlett Johansson endte med at snuppe rollen som Natasha Romanoff. Foto: Ritzau/Scanpix

Ikke lige noget for hende

I interviewet sætter hun også en stopper for rygter om, at hun skulle spille med i den nye 'Fantastic Four'. Ifølge Emily Blunt er superhelte-genren også blevet lidt udkørt.

- Det er ikke fordi, at det er under min standard. Jeg elskede 'Iron Man', og jeg ville gerne arbejde med Robert Downey Jr. Det ville have været fantastisk, men jeg ved ikke, om superhelte er noget for mig. Det er nok ikke lige min vej. Det er en lidt udkørt genre. Det er jo ikke kun film, det er også de mange tv-shows.

Emily Blunt lukker dog ikke helt døren for, at hun ville spille superhelt i fremtiden, hvis muligheden bød sig.

- Jeg siger ikke, jeg aldrig vil gøre det. Det skal bare være noget rigtig sejt. Jeg skynder mig ikke i biografen for at se superheltefilm. De får mig altid til at føle mig lidt kold. Jeg kan ikke forklare det. Jeg kan bare ikke helt være i det.