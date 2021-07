Mistede sin familie

Det meste af Søren Skos tætte familie fik alle kræft, der endte med at tage livet af dem inden for kort tid

Livet har bestemt været udfordrende for musikeren Søren Sko.

Det fortæller han om i tv-programmet 'Syng min sang' på TV 3.

- Det der med at bruge sin kraft, det skal man huske at gøre selv. De sidste ti år af mit liv, har jeg lært at bruge mig selv på en ny måde. Inden for meget kort tid har jeg jo mistet hele min familie til kræft, fortæller han til de medvirkende Wafande, Lucy Love og Fallulah.

Ifølge musikeren gik det stærkt, efter hans søster fik konstateret den forfærdelige sygdom.

- Først mistede jeg min søster. Hun blev ikke særlig gammel. 41 år blev hun. Meget kort tid efter blev min mor syg, og hun døde så af den samme kræftsygdom.

Lærte af tragedien

Men Søren skulle også miste sin far, før sygdommen slap sit tag i den hårdtprøvede familie.

- Og for det ikke skal være løgn, så fik min far det også lige bagefter og døde kort tid efter.

De store tragedier har lært ham, at det er vigtigt at værdsætte livet og de mennesker, man har i det.

- Jeg har lært, at man skal nyde de mennesker, man har omkring sig. Man skal tale med dem og sige det, man har lyst til. Det nåede jeg ikke med min mor, og det nåede jeg slet ikke med min søster. Det havde vi slet ikke set komme, hun døde bare lige pludseligt.

Da faderen som den tredje blev syg med kræft tog han derfor en beslutning om at bruge ekstra meget tid på at sige farvel.

- Så med min far var vi meget opmærksomme på at få sluttet ringen rigtigt. Det var meget livsbekræftende at være der for ham de sidste tre uger af hans liv.

Sangeren har også selv haft en oplevelse med sygdommen, men han er den dag i dag rask.

- For det ikke skal være løgn, er jeg selv blevet opereret for kræft, da jeg var yngre. Modermærkekræft, fortæller han til de berørte meddeltagere i programmet.

'Syng min sang' kan ses på Viaplay eller Viafree.