Mobbeforsker: Herlufsholm bør lukke

Torsdag aften rullede TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder: Vold, krænkelser og mobning' over skærmen.

Kostskolen ved Næstved på Sjælland er, som titlen afslører, omdrejningspunktet, hvor omkring 50 tidligere elever fra skolen fortæller om, hvordan de har oplevet voldelig og krænkende adfærd som en del af dagligdagen.

På baggrund af disse beretninger og flere til - bør skolen lukke ned for en periode for at genoverveje sit ståsted, mener mobbeforsker Helle Rabøl Hansen. Det skriver TV 2.

Henvendelser fra tidligere elever

Helle Rabøl Hansen har i forbindelse med sin praksis selv fået henvendelser fra tidligere Herlufsholm-elever og har fulgt op på de nye sager, der er blevet vist i dokumentaren.

Ifølge hende tyder alt på 'en meget alvorlig mobbekultur'.

- Fordi de her ritualer har sat sig i skolens vægge og bøger. I hele den kulturarv, skolen har opbygget. Generationer overgiver ritualerne. For at stoppe det, kan det være fornuftigt at lukke i en periode, siger Helle Rabøl Hansen til TV 2.

Kronprinsparret har valgt, at deres børn prins Christian og prinsesse Isabella skal gå på Herlufsholm Kostskole. Men hvis ikke skolen får rettet op på kulturen, som bliver fremsat i dokumentaren, kan det betyde, at de bliver nødt til at trække børnene ud. Det mener historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.